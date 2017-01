Clara Lago se convierte en vampira para 'The Librarians'.

La actriz española Clara Lago, pareja de Dani Rovira, aparece en el episodio que SyFy estrenará esta noche, a las diez, de la tercera temporada de The Librarians. El capítulo se emitió en Estados Unidos en el canal TNT el pasado fin de semana y está dirigido por Noah Wyle (Urgencias). The Librarians está protagonizada por Rebecca Romijn, Christian Kane, Lindy Booth y John Harlan Kim, como los protectores de los tesoros más mágicos del mundo, con el veterano John Larroquette como el huraño guardián. Noah Wyle aparecerá en 7 de los 10 episodios de esta temporada dando vida a Flynn Carsen, el mismo papel que interpretaba en las películas de esta saga.

La intérprete de Ocho apellidos vascos aparece de manera episódica en esta ficción estadounidense, en un trabajo anterior a su actual rodaje The Commuter, a cargo del director español radicado en Estados Unidos Jaume Collet-Serra. Sus compañeros de película son el consagrado Liam Neeson y Vera Farmiga (Up in the air y protagonista de la serie Bates Motel). Los anteriores trabajos de Clara Lago, que busca su futuro en Estados Unidos, ha sido Extinction, con Matthew Fox, y Al final del túnel, con Leonardo Sbaraglia.