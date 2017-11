Cristina Pedroche está harta de ser una 'influencer' de moda

Cristina Pedroche ha estallado. Está harta de generar titulares por sus estilismos y crear tendencia con sus modelitos. La presentadora utilizó ayer su perfil de Instagram para lanzar un duro mensaje a quienes la critican. Con una foto en la que aparece con el vestido que llevó en la presentación de la última campaña de Ghd, tildado de "poco sexy", Pedroche se desahoga de lo lindo.

La colaboradora del programa Zapeando asegura que hay quienes la critican por todo. "Si me pongo escote y falda corta soy una guarra y una buscona", explica. "Si me pongo un vestido más tapado es que no soy sexy", añade. "Es mi cuerpo. Dejadme en paz", concluye rotunda. Cristina Pedroche está siempre expuesta al foco mediático. Cada una de sus apariciones capta los flashes de todas las cámaras y, aunque ya está acostumbrada a leer y escuchar comentarios de toda índole, esta vez no ha aguantado más reivindicando el derecho de todas las mujeres a "hacer lo que os dé la gana con vuestro cuerpo". "A mí en concreto me da igual lo que digan, pero chicas que nadie os diga qué poneos para que podáis ser más o menos atractivas/guapas/sexis. Es vuestro cuerpo y podéis hacer lo que os de la gana. Poneos lo que os salga del unicornio", aconseja con humor.

Aparte de estar harta de ser una influencer en temas de moda, Pedroche está de enhorabuena porque volverá a despedir el año dando las campanadas en Antena 3 y de su vestido, que seguro dará mucho que hablar, no quiere dar demasiados detalles: "Sólo puedo decir que la semana pasada me hice la primera prueba y ha sido la mejor primera prueba que he hecho en mi vida".

Desde hace tres años su look es sin duda el gran protagonista de la Nochevieja, y se ha convertido en el trending topic preferido de la noche de Fin de Año. En vista de la expectación que genera, reconoce que "con cualquier cosa voy a sorprender. Ya sea con un jersey de cuello alto, transparencias o encajes", sostiene. No sabe si estas serán sus últimas campanadas y por ello asegura que por si acaso "se quiere despedir por todo lo alto", en referencia al modelo que lucirá.

Preguntada sobre el chef Alberto Chicote, que presentará junto a ella, bromeó señalando que "me manejo muy bien entre cocineros". Las otras caras que competiran con la pareja la esperada noche del 31 de diciembre son Anne Igartiburu y Ramon García en La 1, Cristina Pardo e Iñaki López en La Sexta, y el equipo de Sálvame en Telecinco.

Cristina, la nueva imagen de la campaña navideña de Ghd, revela que jamás se ha cortado a la hora de divulgar una foto en redes sociales. Ya sabe que publique lo que publique, habrá alguien que la llame "fea, gorda, tonta, payasa...", dice. La sociedad, manifiesta, es sexista, sobre todo cuando acude a photocalls: "Más que por mi trabajo me preguntan por mi cuerpo y, que si quiero ser madre. ¿En serio me estás preguntando eso? Les respondo. Cuando acompaño a David las preguntas en cambio siempre son de gastronomía y cocina", bromea. Pedroche lleva dos años casada con el chef Dabiz Muñoz: "Estos dos años de casada han sido maravillosos. Cada vez mejor", recalca.