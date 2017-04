Elsa Pataky ya no tiene miedos ni complejos

Con las fotos que publica la revista Elle en su número de mayo, pocos dirían que Elsa Pataky hace dos años que entró en los 40. La actriz española rememora la portada que realizó hace una década para esta misma revista y deja patente que por ella el paso del tiempo sólo ha dejado buenas noticias, y no sólo por su espectacular cambio físico sino también en el plano personal (su vida junto al guapo de Chris Hemsworth y los tres hijos que tienen en común son sólo una muestra de cómo le sonríe la vida) y profesional (con su entrada en Hollywood).

Elsa Pataky, ahora convertida en un icono 'healthy', asegura rotunda en Elle que las claves del buen momento que vive ahora se deben a "la madurez, la constancia en el ejercicio físico y la experiencia de la maternidad". Con 41 años, la actriz deja claro que ha perdido "miedos y complejos". "Me gusta mi cuerpo y estoy cómoda en él. Intento disfrutar intensamente del ahora, del día a día y aprender cosas nuevas. Dentro de otros diez años me gustaría seguir igual que ahora", dice en una de sus entrevistas más sinceras. No obstante, se considera una persona inconformista y así lo recalca cuando dice que "más que cambiar una parte de mi cuerpo quiero mejorar. Siempre se puede progresar, y más aún después de que naciesen lo mellizos". "Me considero tenaz, concienzuda, diría incluso un poco cabezona", insiste.

Si de algo se siente orgullosa es de su faceta como madre. "Soy menos egoista, más responsable. Tengo una capacidad de amar inmensa e inagotable, que me hace feliz y eso se nota también por fuera", dice. Y añade que desde que es madre ha dejado en un segundo plano cosas que antes le parecían superimportantes. "Antes no le temía a nada; ahora soy más miedosa; ya no estoy sola. Soy responsable de una familia", dice rotunda.