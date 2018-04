Eva González habla claro sobre su reciente maternidad

Han pasado siete semanas desde que Eva González y Cayetano Rivera dieran la bienvenida a su primer hijo en común. Un niño, de nombre Cayetano, que nació en Sevilla, tierra natal de la presentadora de MasterChef, que les tiene como locos y que ha supuesto el broche de oro a su historia de amor. Algo más adaptada a su papel de madre primeriza, Eva ha vuelto al trabajo para presentar la nueva campaña de Cortefiel, que la que es protagonista junto al actor Javier Rey, quien interpreta a Sito Miñanco en la serie de Antena 3 Fariña, y la modelo Martina Klein. Durante el acto, la ex modelo ha hablado sin tapujos de lo que supone convertirse en madre.

"Tampoco es tan bueno como lo pintan, cuidado, las noches hay que pasarlas, es un bebé no puede dormir toda la noche. Cada día es una sorpresa nueva", manifestó a la prensa sobre la experiencia con su bebé, del que dijo "es muy bueno y muy mono, como un nenuco". Aunque también reconoció que todavía no le encuentra parecido físicamente con nadie de su familia.

Sobre el tema de la paternidad compartida, aseguró: "La paternidad es cosa de dos y a veces metes a más gente porque no puedes solo. Para eso están ahí mi madre, mi hermana, que están ayudándonos un montón y están encantadas con el bebé. Mi hermana dice que solo de pensar que me lo tengo que traer a Madrid ya llora".

La sevillana, quien está estupenda menos de dos meses después de dar a luz, afirma que no hay secreto para recuperar la silueta. "No gané demasiado peso durante el embarazo y ahora... no paro" (risas).