Feliciano López no tira la toalla en el amor

Su divorcio de Alba Carrillo le convirtió en uno de los grandes protagonistas de la crónica social, pero Feliciano López prefería mantenerse en silencio y no entrar en polémicas. Hasta ahora. El tenista por fin ha decidido hablar y lo ha hecho de forma contundente en una entrevista para la revista Vanity Fair. Feliciano ha abierto su corazón y ha respondido a preguntas sobre su vida personal y laboral.

Desde que su ex mujer anunció hace más de un año en una revista que el tenista le había pedido el divorcio cuando solo habían pasado unos meses de su boda, Feliciano López se convirtió en uno de los personajes más perseguidos de la crónica social. Desde entonces han sido muchas las ocasiones en las que Alba ha desvelado aspectos negativos de su matrimonio y la ex pareja se ha tenido que ver en los juzgados varias veces. Sobre este interés de la prensa hacia él ha asegurado que no es algo que le agobie, pero que le gustaría "generar interés solamente cuando yo quiero". Además ha añadido que no se arrepiente "de nada de lo que he hecho. Hay cosas que uno elige, pero yo no he elegido ser famoso. Además, entiendo que es algo temporal y que acabará. Hay que relativizar, problemas son otros". Durante la entrevista no se ha referido directamente a Carrillo, pero de forma indirecta ha respondido a algunos de los comentarios que la modelo ha hecho sobre él, como que es una persona distante y que no sabe lo que es el amor. Sin embargo él ha asegurado que pese a sus fracasos amorosos sigue creyendo en el amor para toda la vida, entre otros motivos por la relación que mantienen sus padres. De ellos ha dicho que "cuando los veo, vuelvo a creer en el amor y el matrimonio. En la vida hay que ser paciente. Los tenistas somos testarudos y constantes, no tiro la toalla". En cuanto a formar una familia, algo que Alba Carrillo ha manifestado en varias ocasiones que tenía intención de hacer junto a él, ha dicho que "soy muy familiar, me encantan los niños. Es en lo que más pienso. Cuando me retire, podré dedicar mi tiempo a formar una familia. Quiero tener hijos y vivir un tiempo fuera del país". Con estas palabras Feliciano demuestra que mira hacia delante y que ha sido capaz de rehacer su vida pese a los quebraderos de cabeza que le trajo su matrimonio. En la actualidad mantiene una relación con la modelo Sandra Gago. La pareja ya no se esconde. La joven ha estado presente durante la entrevista y últimamente le acompaña a todos los torneos que disputa.

Sobre su retirada del tenis ha comentado que no se lo ha planteado todavía. "Este año voy a jugar la temporada normal y, cuando acabe, empezaré a pensar en el futuro. Si me encuentro bien físicamente, quiero seguir un poco más". No le da miedo el día que tenga que dejar la raqueta, pero es algo que le genera inquietud, para él "es una sensación rara, cuando pienso en que ya no tendré mi rutina. Estoy involucrado en varias asociaciones que ayudan a muchos compañeros después de dejar el deporte porque muchos sufren depresión tras colgar la raqueta. Por suerte, yo soy muy inquieto y me gustan muchas cosas".