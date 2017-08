Fiestas blancas

Es un clásico de la temporada estival. No hay verano sin una fiesta ibicenca de por medio. Famosos y no tan famosos siempre tienen cita en este evento. El lookhippie con coronas de flores se está quedando atrás. Después de muchos años de vestidos bohemios y decoración en tonos pastel, nosotros lanzamos una nueva propuesta más divertida y a todo color.

El vestido blanco es la única prenda que no puede cambiar. Largo, vaporoso y romántico son las características esenciales que tiene que tener. Los complementos son los que le aportan el toque diferente. Collares, pendientes y anillos, arriesga con todo y apuesta por lo maxi. En una fiesta así, nada sobra. Las flores son un clásico que no pueden faltar. En el pelo, en las muñecas o incluso por el vestido. En los pies puedes apostar por cualquier cosa, sandalias de tacón clásicas, alpargatas o incluso descalza para dar un toque más frágil o inocente.

En una fiesta ibicenca cabe (casi) todo. La clave para ir perfecta y marcar la diferencia es saber combinar los complementos para no parecer disfraza. A partir de ahí solo queda llegar, triunfar y bailar al ritmo de la música toda la noche.