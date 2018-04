Georgina Rodríguez, la española con más seguidores en Instagram

Georgina Rodríguez, la pareja de Cristiano Ronaldo y madre de su hija Alana Martina, se ha convertido en la famosa española con más seguidores en Instagram, seguida por Cindy Kimberly.

Primero fueron sus fotos con su novio, el archifamoso futbolista Cristiano Ronaldo. Después con los hijos mellizos de éste, Eva y Mateo. Y por último, el nacimiento de su primera hija en común, Alana Martina. En definitiva, su álbum familiar ha llevado a Georgina a convertirse en la celebritie española con más seguidores en Instagram. Su cuenta alcanza los 4,2 millones de followers.

Las publicaciones de sus viajes, sus entrenamientos, sus celebraciones o las que hace compartiendo casos de animales que necesitan ayuda pueden llegar a superar con facilidad el millón de Me gusta.

A la compañera de Cristiano Ronaldo le sigue muy de cerca la modelo Cindy Kimberly, con 4,1 millones de seguidores. La top española de origen holandés de la que se enamoró Justin Bieber tras conocerla en esta red social suele publicar fotos de sus estilismos a la última.

Otras famosas patrias que también cuentan sus seguidores por millones son por ejemplo Penélope Cruz y Úrsula Corbero, ambas con tres millones de seguidores, o las influencers e it girls Dulceida, Paula Echevarría y Blanca Suárez con 2,2 millones.

El ascenso de Georgina al primer puesto este año puede deberse a que muchos de sus seguidores le vienen de fuera de nuestras fronteras por la fama que tiene su novio en todo el mundo. Algo parecido debe ocurrir con Cindy tras su historia con el intérprete del tema What Do You Mean? y ex de Selena Gómez.