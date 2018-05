Jody Sanders, rico y famoso por accidente

Lleva una vida de lujos. Su nombre podría haber saltado a la fama por las excentricidades que lleva a cabo en su día a día. Pero este multimillonario británico se ha vuelto conocido de la noche a la mañana de una forma peculiar. La semana pasada estampó su Rolls Royce contra un establecimiento mallorquín. Un vehículo que por cierto contaba con una placa de matrícula personalizada con su nombre. El estanco contra el que estrelló su espectacular descapotable valorado en trescientos mil euros quedó totalmente destrozado y los daños ascienden a quince mil euros. En un principio Sanders y sus acompañantes huyeron. Pero tras ser delatado por las cámaras de seguridad Jody ha pagado la multa de doscientos cincuenta euros (en un principio eran quinientos pero al abonarla durante los primeros días de la sanción se ha beneficiado de la reducción), ha manifestado su intención de hacerse cargo de los daños a través de su seguro y ha pedido disculpas a los dueños del negocio. Y con eso problema solucionado. Para él tener que solucionar algo a través del dinero no es ningún inconveniente.

Al conocerse su identidad los vecinos de Mallorca pronto supieron de quien se trataba, porque Jody Sanders no pasa desapercibido. La prensa inglesa le ha bautizado como el "magnate inconformista". Un buen apodo teniendo en cuenta que en sus fotografías da cuenta de que nunca se conforma, de que siempre quiere más. Tiene casas repartidas por Gran Bretaña y por Mallorca, isla en la que pasa gran parte del año. Entre sus propiedades también se encuentran coches de lujo y yates de alta gama. En las fotografías que comparte en sus redes sociales es habitual verle rodeado de mujeres y siempre con botellas de champán alrededor. De hecho en el instante en el que estampó el coche contra el local iba acompañado por dos chicas en bikini con las que no paraba de hacerse selfies. Algo que también resulta constante en sus redes sociales es la exhibición de su cuerpo. Tiene decenas de fotografías en las que posa a bordo de sus barcos o en la playa luciendo su torso. Cuerpo que también ha protagonizado reportajes en revistas muy conocidas como Playboy. Jody no necesita trabajar, cuenta con una fortuna que le permite vivir sin ejercer ninguna profesión, pero su egocentrismo le ha llevado a realizar trabajos como modelo en varias ocasiones. "No me juzgues por ello, pero he ganado un montón de dinero" es una de sus frases de cabecera. Y aunque le juzguen por eso o por otros hechos como el ocurrido hace unos días en Mallorca, a él no le importa. Continuará con su ritmo de vida, sin preocupaciones y solucionando sus problemas haciendo uso de su interminable fortuna.