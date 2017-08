Leonardo DiCaprio vuelve a estar enamorado

Hace tres meses el actor rompió su relación con la modelo de Victoria's Secret Nina Agdal. El entorno de DiCaprio aseguraba que no está preparado para vivir en pareja. Pero parece que él no piensa lo mismo y no sabe estar solo. El actor ya se ha olvidado de su ex novia y ha encontrado el amor en otra modelo, la alemana Lorena Rae. A sus 23 años la chica ha trabajado ya para importantes firmas en el mundo de la moda como Hugo Boss o Yamamay, protagonizando portadas de revistas, campañas publicitarias y desfiles. El protagonista de Titanic no ha confirmado ni desmentido la noticia, pero la pareja no se esconde y se les ha visto juntos en un conocido restaurante de Nueva York, visitando algunos museos de la ciudad y han disfrutado de un paseo en bicicleta por la Gran Manzana durante el que han demostrado gran complicidad.