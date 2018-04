Lourdes Mohedano, de medallista olímpica a modelo

Lourdes Mohedano, subcampeona olímpica de rítmica, asegura que "siempre" va a sentirse gimnasta, aunque ahora lo sea "de otra forma" y se haya centrado en sus estudios de Arte Dramático, una rama que, como el mundo de la moda en el que ya se ha estrenado, "tiene mucho que ver con la expresividad y la estética de la gimnasia". Mohedano fue la gran protagonista del desfile del diseñador Ulises Mérida en enero durante la última edición de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid.

"Sigo vinculada a la gimnasia pero de otra forma, no compitiendo, sacándome los cursos de varios niveles de entrenadora y juez y dando una master class por diferentes ciudades y pueblos de España", explicó Mohedano sobre su vida veinte meses después de ganar en Río de Janeiro la medalla de plata con el conjunto de rítmica.

Siempre voy a sentirme una gimnasta, pero ahora lo soy de otra forma"

"Siempre me voy a sentir gimnasta por todo lo que he vivido, por los buenos momentos, porque ha sido mi vida y lo sigue siendo a día de hoy, aunque no estemos compitiendo. Hay otro conjunto y le deseamos lo mejor", afirma la deportista cordobesa.

"De momento la cosa está en que no vamos a competir, varias compañeras se acaban de operar y se están recuperando", dijo respecto a la actividad del conjunto del que formó parte junto a Alejandra Quereda, Artemi Gavezou, Sandra Aguilar y Elena López.

"Es complicado a día de hoy competir otra vez, llevar el mismo ritmo de entrenamientos de antes habiendo parado tanto. Me entreno de vez en cuando para mantener la forma y porque es algo necesario, antes tenía un ritmo de vida muy intenso, entrenaba siete horas al día mínimo y para de golpe es muy malo", recordó.

Mohedano, de 22 años, debutó el pasado mes de enero como modelo en la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid en el desfile del diseñador Ulises Mérida -"me sentí muy cómoda, no preparé nada pero dije, ahí voy, y salí andando- y desde este curso estudia Interpretación y Arte Dramático, el camino hacia el que quiere enfocar su vida.

"De aquí a dos o tres años habré acabado mis estudios y espero que me haya salido algún proyecto con el que disfrute, como he hecho hasta ahora con todo. Estoy feliz, tampoco sé lo que me deparará la vida, pero quiero disfrutar", dijo la gimnasta, que se mira en el espejo de Julia Roberts, una actriz a la que admira "por su carisma".

"Me gusta el cine de todos los estilos, quizá más la acción, pero quiero ser versátil", comentó Mohedano, quien ya veía en la gimnasia "mucho de Arte Dramático, de expresividad, de moda con los trajes, el maquillaje, el color de los aparatos... No es lo mismo, pero todo está relacionado", indicó.

En sus clases magistrales intenta trasladar a sus alumnas que la gimnasia "es un deporte muy sacrificado que requiere muchas horas de entrenamiento, trabajo de equipo, unión y lucha por el mismo objetivo".

"La gimnasia es repetición, repetición y repetición hasta que sale perfecto, no hay otro secreto", dijo.

Respecto al nuevo conjunto que ahora representa internacionalmente a España, Lourdes Mohedano expresó una gran confianza. "Del año pasado a este el conjunto nuevo ha mejorado bastante, lo veo más fuerte, más conjunto. Va teniendo claro lo que quiere, después de un periodo de adaptación. Pienso", aseguró, "que dará que hablar, que los resultados serán cada vez mejores. Le hace falta creer que va a salir al tapiz y se lo va a comer".

Los campeonatos de Europa que se disputarán en Guadalajara del 1 al 3 de junio será una ocasión para que, ante su público, el nuevo grupo encuentre "motivación y fuerza", dijo esta medallista olímpica que quiere ser actriz y hace sus pinitos como modelo.