"María sueña y yo le ayudo a lograrlo"

El día que Víctor Alonso y María Lemus se conocieron en Malasaña, la moda dio una vuelta de campana. Víctor es la mitad de María Ke Fisherman, una firma española que ha vestido de ganchillo a celebrities como Lady Gaga o Miley Cyrus y que ha revolucionado las pasarelas con premios tan importantes como el Nacional de Moda o el Samsung EGO de jóvenes diseñadores.

-¿Será consciente aquel pescador griego que os sirvió de inspiración para ponerle el nombre a vuestra firma de la que ha montado?

-Seguramente el pescador seguirá en el mismo sitio. No hemos querido volver allí porque fue algo tan mágico que nos da miedo que ya no sea igual. Seguramente ese buen hombre no sepa nada... No tenía internet, ni tele... No sabía nada del mundo y fue precisamente su modo de vida lo que nos atrajo.

-¿Cuánto de María y cuánto de Víctor hay en cada colección?

-Hay mucho de María y mucho mío. Pero seguramente haya más de ella. María es la que sueña y yo el que le ayuda a conseguirlo o el que le pongo barreras, según el caso. Pero seguramente ella tiene más culpa de todo lo bueno que nos ha pasado.

-¿Da seguridad llegar a la Fashion Week madrileña con tantos premios?

-Cuanta más experiencia tenemos y cuanto más vamos sabiendo de esto, más nos complicamos. Tengo claro que si tuviéramos una semana más para preparar este desfile no nos lo tomaríamos con más calma. Forzamos cada vez más la máquina y nos exigimos cada vez más. Nos gusta complicarnos. Tanto a María como a mí nos aburre mantenernos en algo. Para transmitir vanguardia y hacer cosas diferentes tenemos que estar frescos y realizar cambios constantes.

-En el desfile de hoy presentan una colección cápsula en la que colaboran con Bridgestone. ¿Cómo surge un proyecto de moda con una firma de ruedas?

-Nuestra firma siempre ha estado vinculada con el mundo del motor. En nuestros desfiles hemos llegado a sacar incluso una moto de cross con una novia... Nuestra unión con el motor, por un lado, y la inspiración japonesa de nuestros trabajos, por otro, hizo que Bridgestone nos encontrara. Les pareció interesante que hiciéramos algo conjunto y no nos lo pensamos. Era algo ideal para nosotros.

-Lo de Bridgestone parece una metáfora de que vuestro trabajo va sobre ruedas...

-(risas) Pues también se podría ver así.

-Es difícil relacionar un desfile con una marca de neumáticos ¿Qué se verá en esta colección?

-El mundo de la carretera. El estar constantemente en movimiento. Esta vez nos lo ponían fácil porque el motor es nuestra inspiración, por eso dimos un paso más allá. No queríamos relacionarla solo con la F1 sino con la manera en la que se trabaja en su fábrica; con la historia de la marca... Hemos utilizado logos vintage y hemos incorporado en las prendas algunos elementos de crochet...

-Ahora que nombra el crochet ¿Habría llegado tan lejos esta firma si no hubiera tenido el ganchillo como su elemento clave?

-Pues no estoy seguro. Lo que nos queda claro es que es el elemento que nos hace diferente y lo que más llama la atención fuera. En Opening Ceremony, por ejemplo, cuando se pusieron en contacto con nosotros no nos pidieron piezas de la colección en la que estábamos trabajando en ese momento sino sólo de la primera, que estaba mucho más centrada en el crochet. A María es lo que más le gusta y, si por ella fuera, haría todas las prendas de ganchillo.

-¿Os dicen algo las monjas de Huelva que os confeccionan las prendas de cómo lucen luego las celebrities con ellas?

-Ellas no tienen contacto con el mundo exterior y son ajenas a todo esto. Pero lo que sí te diré es que no ponen ninguna pega a la hora de elaborarlas. En la última colección nos llamaron para decirnos que les habían encantado los motivos de fuego de algunas prendas.

-¿Cuántas son?

-Doce o así. Estamos encantados con ellas. Desde luego la historia es graciosa, tiene hasta su punto cinematográfico.

-Si pudiera elegir un museo para exponer sus diseños ¿en cuál sería y al lado de qué diseñador?

-Hombre, de elegir, elegiría el MOMA, que es donde soñamos todos con estar algún día. Y ¿al lado de quién? Pues de un Alexander McQueen o de un Vivienne Westwood. Apuntamos alto que estamos soñando...

-No os gusta que digan que vuestros diseños son futuristas, pero al menos podremos decir que no se parecen a nada de lo que conocemos.

-Para definir nuestros diseños tan sólo hay que pensar en la palabra diferente. Tenemos una manera distinta de entender lo que es una prenda de vestir. Todo el mundo tiene un día para lucir un María Ke Fisherman, es el día en que una mujer se siente poderosa, diferente, segura de sí misma.

-Sus diseños lo han llevado desde Miley Cyrus hasta Lady Gaga o Katy Perry, pero no todas lo han lucido como ustedes hubieran deseado.

-No es que no nos guste cómo lo llevan, es que en ocasiones no lo imaginas así al concebir la prenda. Nos gusta que cada una le dé el punto que le guste más. Su interpretación es diferente y válida, aunque no compartamos el estilismo al 100%.

-Los diseños de María Ke Fisherman tienen más proyección fuera que dentro de España pero ¿a qué famosa nacional les gustaría ver con sus prendas?

-Pues realmente no vemos a nadie en los Goya luciendo nuestros diseños. Ni posiblemente se vean muchos rostros conocidos en nuestro front row. Una de las que suele confiar mucho en nosotros es la murciana Sita Abellán, que ha trabajado con artistas como Rihanna. Pero no tenemos musas, ni nacionales ni internacionales. Los que de verdad nos inspiran son los más jóvenes, esos que ven la fusión entre la moda y el arte.

-En alguna ocasión han reconocido que Instagram es su fuente de inspiración.

-Sí, de inspiración y de contaminación. Como Instagram es una ventana al mundo, así tenemos más fuentes de las que beber y así sale la mezcla que es lo que es realmente esta firma.