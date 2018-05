Mickey Mouse ya tiene 90 años

Algunos de los rostros más famosos del mundo se han unido para apoyar a la ONG Together for Short Lives para celebrar este año el 90 aniversario de Mickey Mouse y rendir homenaje al impacto cultural que ha tenido este personaje en el mundo. El británico RANKIN ha fotografiado a iconos del mundo de la moda, el cine, la música, la televisión y el entretenimiento como Kate Moss, Mark Hamill, Tinie Tempah o Heidi Klum. Esta serie de retratos se publicarán en un libro que celebrará los 90 años de Mickey, un personaje que pasó de ser un sencillo boceto a un símbolo de la cultura popular. Las celebridades aparecerán junto a las familias que han recibido ayuda de Together for Short Lives.

La edición especial del libro Mickey Mouse & Me incluirá retratos de famosos y de las familias para rendir homenaje a la enorme influencia del personaje animado. Posan junto a una edición especial de una estatua en blanco y negro del Mickey Mouse true original que apareció por primera vez en la pantalla en Mickey Mouse: Steamboat Willie en 1928. También contará con imágenes de estas estrellas del cine y la televisión, músicos y modelos con las emblemáticas orejas y los grandes guantes blancos que han hecho famoso a Mickey, y recogerá sus historias sobre la influencia que ha tenido en sus vidas el personaje más famoso de Walt Disney.

Los libros estarán disponibles on line este verano exclusivamente en eBay. Todos los beneficios se destinarán a Together for Short Lives, una ONG británica que da apoyo a niños con enfermedades graves y terminales, asegurándose de que reciban la atención que necesitan y merecen.

Más de 25 celebridades han sido fotografiadas para el libro que celebra el 90 aniversario de Mickey. También figuran otros nombres como la actriz Sadie Frost; Sam Claflin, la estrella de Los juegos del hambre; Hayley Atwell; actriz de Capitán América: El primer Vengador de Marvel; la actriz y modelo Liv Tyler; Louisa Johnson, la ganadora del X Factor británico; el cómico Julian Clary; la presentadora Katie Piper; Amy Jackson, actriz de Bollywood; el bailarín Sergei Polunin; la modelo Kim Turnbull; el rapero Professor Green; la modelo Fae Williams; la presentadora Laura Whitmore; así como una excepcional foto de RANKIN, el hombre detrás de la cámara.