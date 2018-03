"Oprah Winfrey se sabía el nombre de todos los del rodaje"

Está en racha, acaba de terminar Only You junto a David Oyelowo y su siguiente estreno será A Happening of Monumental Proportions, el debut como directora de Judy Greer, junto a al rapero Common y Katie Holmes. Storm Reid encarnó a Emily en 12 años de esclavitud y ha participado en series como NCIS Los Ángeles y Los Thunderman y Nicky, Ricky, Dicky & Dawn, de Nickelodeon. Ahora mismo esta joven de 14 años es la reina de la cartelera con Un pliegue en el tiempo. En esta producción Disney es Meg, la hija de un astrofísico en el que va a su búsqueda en un universo atormentado por el mal. Reid atiende a este periódico para explicar algunos aspectos de esta película de corte fantástico.

-¿Cómo fue elegida para ser Meg?

-Me quedé en estado de shock porque yo sólo quería impresionar a la directora Ava DuVernay para que pensara en mí en el futuro. No imaginaba que, por edad, me dieran el papel. He tenido mucha suerte porque mi vida ha cambiado para siempre con Meg. Es genial saber que estoy inspirando a otras niñas negras porque es muy importante vernos reflejadas en la pantalla. Espero que mi trabajo anime a las niñas a decir: "sí, quiero ser médico; quiero hacer televisión; sí, quiero ir a Marte, y puedo ir a Marte". Infundirles valor...

-¿Conocía el libro de Madeleine L'Engle en el que está basada la película?

-Lo leí en 6º grado para un trabajo, pero no lo entendí como ahora. Meg me parecía una adolescente rara a la que no comprendía bien, pero que me intrigaba. Me ayudó en el casting.

-Para los lectores que quieran animarse a verla ¿cómo es Meg?

-En el libro Meg es una chica blanca de una urbanización a las afueras y en la película soy una chica negra del sur de Los Ángeles. No está segura de sí misma, tiene dudas y está muy triste porque su padre se fue. Se siente perdida. Todavía no sabe disfrutar de la vida... pasa de puntillas intentando esquivar a los acosadores. En la película va evolucionando y emprende un viaje para encontrar a su padre y convertirse en la luchadora que todos saben que es. Es obstinada, inteligente.

-Un mensaje de fortaleza para todas las jóvenes.

-A lo largo de la película aprende a tener confianza en sí misma. La madre se ocupa a ella y de su hermano que es quien confía en Meg para que regrese su padre.

-¿Cómo ha sido trabajar con Ava DuVernay?

-Tras el casting ha tenido una relación muy cercana, Es algo más que una directora: domina todos los aspectos de una película y tiene ese toque especial.

-¿Cuál sería el mensaje principal de Un pliegue en el tiempo?

-Que es importante ser tú mismo y no intentar cambiar para ser lo que otras personas quieren que seas.

-El padre de Meg lo interpreta Chris Pine, el capitán Kirk de la última Star Trek.

-Es increíble su forma de concentrase. Le apasiona lo que hace y es una maravilla verle actuar.

-En la película hay tres Señoras que son tres grandes estrellas. Mindy Kaling es Quién ¿cómo fue su relación con ella?

-Fabulosa. La Señora Quién solo habla con citas, así que cuando abre la boca lo hace con fundamento. Mindy es muy perfeccionista.

-Reese Witherspoon es la Señora Qué.

-Era la mamá osa del plató porque en la vida real tiene tres hijos. Nos protegía a todos. Y es una grandísima actriz. Me encanta ver cómo aporta algo de sí misma a cada papel. La Señora Qué era un poco extravagante, como en Una rubia muy legal, aunque en esta película es pelirroja.

-Y, quién sabe, si hablamos dentro de unos años como la presidenta Oprah Winfrey, la Señora Cuál...

-Oprah es una gran mujer que sabe cómo dirigirte y que te dice lo que debes hacer. En la ficción es la más sabia de las tres Señoras. Trabajar con Oprah fue un poco sobrecogedor porque al principio no sabía que ella estaba en la película. Pasamos cuatro meses juntas y fue maravilloso. Me recibió con los brazos abiertos y se llevaba bien con todo el mundo. Se sabía el nombre de todos los del rodaje, desde los del reparto a los de peluquería. Es muy observadora, presta atención a todo. Fue maravilloso trabajar con ella de cerca. De hecho, hablar de ella me obliga a ponerme más erguida.

-¿Con qué cree que se quedará el público?

-Es una historia para todos. Al salir del cine tendrán la sensación de que pueden conquistar el mundo o salvar el universo.