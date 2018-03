Paula Echevarría pasa página y se sincera

El mismo día en que se hizo oficial su divorcio de David Bustamante, después de doce años de relación, Paula Echevarría por fin ha hablado sobre lo que "pasa" en su casa, como ella misma dijo a la prensa jugando al despiste hace más de un año. Pero tal arrebato de sinceridad no lo ha tenido en España, donde continuamente se queja del acoso mediático, sino en México, donde se encuentra como embajadora de la marca Tous. "México es un país que me gusta por la relación que tenía anteriormente con mi ex marido David Bustamante, que ha venido mucho aquí, ha actuado mucho aquí", comentó a los periodistas en el photocall previo a una fiesta organizada el miércoles por la noche por la firma catalana a fin de promocionar su nueva colección de joyas, a la que Paula presta su imagen. Refiriéndose a Bustamante como su "ex marido" dejó caer que la relación está definitivamente rota, como anunciaron en el comunicado publicado por la revista ¡Hola! junto a una entrevista exclusiva del cantante y la primera foto de la actriz junto a su nuevo novio, el futbolista malagueño Miguel Torres. En esta imagen, la pareja aparece saliendo de casa de ella en el mismo coche conducido por Echevarría. La actriz e it girl, además, habló con los medios mexicanos de la relación que tiene con Bustamante en estos momentos: "Es muy buena, muchas gracias, y mi hija está muy bien. Tiene ganas de venir conmigo; la próxima vez me la traigo a ella", afirmó sonriente en un arrebato de espontaneidad a los que no nos tiene acostumbrados en España ni con la prensa de nuestro país.