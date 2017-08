Rechazadas por los diseñadores

La belleza es un concepto subjetivo. Nadie tiene un instrumento que mida lo que es bello y lo que no. A veces es innegable cuestionar el atractivo de algo. Pero hay un lugar donde se trabaja con la belleza y la exigencia es clave para conseguir la perfección. Este es el universo de la moda. A veces los altos estándares y requisitos que piden para trabajar en él suponen una gran traba para entrar.

Hay modelos que se han visto boicoteadas por su aspecto físico. Es verdad que para ser maniquí hay que cumplir ciertas características, pero la diversidad es lo que enriquece a la industria. Algunas modelos hoy mundialmente conocidas fueron rechazadas en sus inicios en la profesión. Esto le ocurrió a Gisele Bündchen. Ella es una de las modelos mejor pagadas y más cotizadas de la industria, pero como ella misma confesó, cuando era joven no la aceptaban debido a sus rasgos y su nariz. Defectos de los que ha conseguido sacar partido y convertirse en la modelo mejor pagada del planeta durante muchos años.

Nadie, ni la familia más poderosa del planeta, escapa ante las exigencias y requisitos del mundo de la moda

Cara Delevingne es otra figura de sobra conocida en la industria de la moda. Su belleza diferente atrae a muchas marcas, pero a su vez, aleja a otras. Su escasa estatura también le ha supuesto algún problema a la hora de desfilar. Pero ella ha sabido superarse y se ha colocado como imagen de firmas muy prestigiosas como Chanel.

Jourdan Dunn es otra joven modelo que con sus 24 años ha conseguido llegar muy alto. Tanto que ha desfilado para la prestigiosa firma de lencería Victoria's Secret y también ha sido imagen de Burberry. Pero a lo largo de su carrera se ha encontrado algunas dificultades relacionadas con su físico. Dior la rechazó en su desfile por tener demasiado pecho, cosa que ella denunció ante sus seguidores en las redes sociales.

El caso de Karolina Kurkova es sorprendente. La modelo checa ha participado en campañas de numerosas firmas. Pero su aspecto ha sido muy criticado por no tener ombligo, y a pesar de su negativa las revistas se lo añadían con Photoshop. Otra polémica le sucedió a Chanel Iman, que fue rechazada por su color de piel.

Una marca de moda aseguró que ya habían cubierto el cupo de modelos negras en la pasarela. La cuestión del peso también crea un debate muy potente en la moda.

Tanto por pasarse del peso establecido por la industria, como le sucedió a Kate Upton, como por estar demasiado delgada en el caso de Candice Swanepoel. No hay término medio. La política no se queda atrás. Muchas firmas han decidido no vestir a las mujeres de la familia Trump para mostrar su desacuerdo con el presidente de Estados Unidos.