Reivindicar que cuidar a un hijo es cosa de dos

Algo que debería resultar lógico como es el compartir los cuidados de un hijo entre el padre y la madre todavía sorprende. Por eso en los últimos días Eva González y Ariadne Artiles se han convertido en noticia. Ambas han defendido que sus parejas no les ayudan en sus tareas como mamás. Han asegurado que hacen mucho más, que comparten con ellas los cuidados de sus bebés y que se reparten las tareas al cincuenta por ciento. La primera en pronunciarse sobre el tema ha sido Eva González. La presentadora de Masterchef, que dio a luz al pequeño Cayetano el 4 de marzo, ha respondido contundente a la pregunta de una reportera que quería saber la si contaba con la ayuda de su marido Cayetano Rivera en las tareas que requiere un recién nacido. "No hay que ayudar, compartimos la maternidad", ha sido la respuesta de la sevillana. Eva ha contestado con naturalidad, por eso no esperaba la reacción de sus seguidoras en las redes sociales. Muchas mujeres le han escrito estos días para agradecerle que dé visibilidad a la corresponsabilidad de la crianza, algo a lo que la modelo ha respondido diciendo que no se merece los agradecimientos porque lo único que ha hecho es remarcar algo que debería ser habitual. En los últimos días Eva también ha demostrado que, aunque está volcada en Cayetano, puede sacar algo de tiempo para ella misma. No ha faltado a la boda de uno de sus mejores amigos, en la que se ha reunido con grandes amigas que también acaban de ser madres como María José Suárez y Elisabeth Reyes. Tampoco ha dudado en estar presente en la presentación de la nueva temporada de Masterchef y ha enviado un video muy emotivo en el que se ha despedido porque diciendo "os dejo ya que me pongo a hablar y no paro. Me voy, que al chico le toca ya comer".

Su compañera Ariadne Artiles también ha defendido que los cuidados de un hijo deben ser compartidos entre el padre y la madre. La canaria ha regresado al trabajo después de dar a luz a la pequeña Ariadne el pasado 31 de diciembre. En su primera aparición pública ha respondido a varias preguntas sobre sus primeros meses como mamá. Entre ellas ha contestado a si su pareja, José María García Fraile, le acompaña en el día a día junto a su pequeña. La modelo ha asegurado que se reparten las tareas al cincuenta por ciento. Además ha contado que hace un mes, en su primer trabajo tras ser mamá, tuvo que viajar a Marruecos durante unos días y dejó a la niña con su padre, que se encargó de todo lo relacionado con la pequeña. Ariadne también ha hablado sobre la lactancia materna, otro de los temas que generan polémica en torno a la maternidad. Ella ha optado por la lactancia a demanda, defendiendo que cada mujer tiene que hacer lo que mejor le parezca para su bebé y para su día a día.