Sex symbol a los 50 ¿por qué no?

Ser sexy no tiene edad y así lo demuestran personajes como Tom Cruise o Pamela Arderson que con 50 años recién cumplidos siguen siendo tan atractivos como en el inicio de sus carreras. Ejercicio, dieta equilibrada y, sobre todo, constancia, son las claves de estos personajes para lucir un cuerpo tan atractivo como el de hace 30 años.

Es cierto que cuando se llega a una edad hay que asumir que el tiempo pasa y la juventud es efímera. Pero muchas mujeres y hombres famosos han conseguido lucir mejor que cuando eran más jóvenes. El truco es saber sacarle partido a la madurez.

Lamentarse por cumplir años es un error. La belleza es atemporal y no importa la edad para estar guapa

Ayudas como la cirugía estética o estar bendecido por la genética supone una ayuda a la hora de ir envejeciendo, aunque no todo el mundo se lo pueda permitir. También emplear el tiempo en ejercicios físicos, cuidar la alimentación y, sobre todo, no dar cabida a los malos hábitos, son claves para conservar un buen aspecto.

Lamentarse por cumplir años es un error. Actrices como Demi Moore, Mónica Belluci o Elisabeth Hurley demuestran que la belleza es atemporal y no importa la edad que se tenga para estar guapa.

Pamela Ardenson acaba de cumplir 50 años y sigue siendo considerada como una de las mujeres más sexys del mundo. Tiene dos hijos de 20 y 18 años, pero sigue posando y atrapando al público con diminutas prendas de baño. Este tipo de ropa es la que le hizo saltar a la fama gracias a la serie Los vigilantes de la playa, de la que ahora se ha hecho un remake en el cine.

También continúa acaparando miradas Brooke Shields. Modelo y actriz desde joven, cautivó a todos con la película El lago azul, y famosa y polémicas campañas publicitarias como la de Calvin Klein en la que decía: "¿Quieres saber lo que se interpone entre mis Calvin y yo? …. Nada". Ahora, con 52 años sigue luciendo cuerpazo de sex symbol a pesar de haber sido madre de dos niños.

Monica Belluci es una de las actrices preferidas de los grandes directores y una de las mujeres más seductoras del mundo. Hace un año la actriz italiana posó para la revista Paris Match completamente desnuda en el agua y demostró que, a pesar de su edad, sigue siendo el sueño de millones de personas. Es una de las grandes bellezas del cine y perfecta sucesora de las divas italianas de los años 50 y 60 como Sophia Loren o Claudia Cardinale, que pese a su edad madura sigien siendo actractivas. Los hombres también se cuidan y mantienen en forma a medida que van cumpliendo años. Tom Cruise, con 55 años está en una forma inmejorable. Continúa siendo uno de los hombres más sexys del planeta y levanta pasiones allá done va. Es una de las estrellas de Hollywood más solicitadas, parece que los años no pasan por él y, aunque algunos apuntan que se ha sometido a algún retoque estético, no se puede cuestionar que se mantiene en perfecta forma. Sean Penn es otro de los hombres mas deseados del mundo. Con 56 años, el actor, director y activista estadounidense sigue siendo tan atractivo como lo era hace 30 años. A pesar de su edad, sigue rompiendo corazones. Estuvo casado con Madonna y Robin Wrigth, con la que tuvo dos hijos de 25 y 27 años. Actualmente está soltero, aunque ha sido protagonista de una polémica vida amorosa. Y es que, a pesar de su edad, es uno de los hombres más sexys del cine.