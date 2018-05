Shakira deja atrás unos meses para olvidar

El próximo fin de semana será muy especial para Shakira. La cantante comienza su gira mundial y lo hace después de unos meses complicados tanto en lo personal como en lo profesional. Los conciertos estaban programados para finales del año pasado, pero pocos días antes de subirse al escenario, la colombiana envió un comunicado para informar de que la gira se suspendía. Algo que hizo saltar las alarmas y que preocupó a sus fans. El motivo de la cancelación de los conciertos fue que tenía una hemorragia en sus cuerdas vocales y por prescripción médica no podía cantar. Empezó así lo que ella calificó como "el peor momento de mi carrera".

Los problemas fueron aumentando y la cantante ha estado en el punto de mira por diferentes motivos. En enero Hacienda denunció a la artista por un presunto delito fiscal cometido entre 2011 y 2014. Un mes después Shakira desembolsó 20 millones para saldar parte de su deuda con el fisco en España. Ella ha preferido no pronunciarse al respecto y de momento no se sabe qué ocurre con el resto de la deuda.

A esto hay que sumar los rumores de ruptura que desde hace meses persiguen a la pareja formada por la cantante y Gerard Piqué. En los ocho años que llevan juntos siempre han sido muy celosos de su intimidad, pero antes se dejaban ver más junto a sus hijos Milan y Sasha. Las últimas apariciones de los pequeños han sido junto a su padre en eventos deportivos, pero de su madre ni rastro. De vez en cuando la pareja compartía algunas fotografías en redes sociales con las que demostraban el amor que sentían el uno por el otro. Ahora ya hace tiempo que esto no ocurre. Hace dos meses que el jugador del Barça compartió la última imagen en la que aparece junto a la madre de sus hijos y en el Instagram de ella no hay una foto junto al futbolista desde hace casi un año. Además hay quienes aseguran haberles visto discutir en un restaurante y quienes cuentan que a Shakira le incomoda cómo está gestionando su pareja todo lo relacionado con la independencia de Cataluña. Todo esto evidencia un distanciamiento del que se han hecho eco los medios de todo el mundo. En Latinoamérica algunas publicaciones aseguraban hace unas semanas que en junio anunciarán su separación si no consiguen arreglar sus problemas. Mismos medios que ahora cuentan que Piqué ha retomado la relación con su anterior pareja. El mes comenzará de lo más ajetreado para ambos. Shakira recorrerá Europa y América Latina con su música. El futbolista pondrá rumbo a Rusia en los próximos días para disputar el Mundial, evento deportivo en el que comenzó en 2012 su relación con la colombiana. Dos hechos muy exitosos en lo profesional pero que provocan que estén aún más lejos en lo personal.