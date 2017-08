'Souping', lo nuevo para estar en forma

Los planes para adelgazar no tienen límites. Después de el juicing, los batidos verdes y los smoothies ha llegado la moda del souping. La nueva dieta detox para purificar el cuerpo consiste en sopas frías y calientes que te hacen perder peso gracias a la combinación de ingredientes que funcionan a la hora de quemar calorías. La actriz y gurú de la vida sana, Gwyneth Paltrow propone en su blog Goop, esta nueva tendencia de cara al invierno.

Pero no vale todo. El concepto de sopa es muy amplio y hay alimentos que se deben evitar. Por ejemplo, la nata o el queso, y por supuesto el pan, están prohibidos en todas las elaboraciones. También hay que tener cuidado con añadir productos poco saludables como pastillas de caldo concentrado o el popular Avecrem. Aun así, el souping abre puertas a nuevos ingredientes como las hierbas aromáticas o especias que son poco probable de encontrar en zumos y batidos. Además las sopas tienen una gran capacidad saciable que hace que el cuerpo no se quede con hambre ni se queje. Las verduras y los cereales permiten mantener a raya el apetito y sentirse menos pesado a la hora de comer. La base de estas sopas son verduras, hortalizas y legumbres, ideales para la elaboración de cremas ya que representan un importante aporte de vitaminas, fibras y minerales.

A pesar de sus beneficios, el souping no es una dieta a largo plazo. Es impensable vivir toda la vida a base de caldo de verduras. Tres días de este régimen son suficientes para cumplir los propósitos deseados. Si se desea, se puede seguir con la dieta pero combinándola con demás recetas y alimentos que proporcionen los nutrientes adicionales y así introducir buenos hábitos alimenticios en el día a día. Son muchas las celebrities y las personas foodies que se han apuntado a esta nueva tendencia. Entre ellas se encuentran actrices y modelos como Gisele Bündchen, Miranda Kerr, Jessica Alba y las hermanas Artiles, que comparten fotos en las redes sociales con las diferentes recetas. Esa es otra ventaja de esta nueva moda adelgazante. Permite combinar todo tipo de alimentos lo que facilita que haya diferentes recetas y que no sea aburrido o monótono como otras dietas. Aquí te proponemos una de esas elaboraciones para que pruebes: Crema de pepino con aguacate. 3/4 de calabacín, medio pepino, un aguacate, un diente de ajo, un centímetro de jengibre fresco, un limón, una cucharadita de pimienta negra, una cucharadita de aceite de oliva virgen, otra de sal marina, y un puñado de perejil fresco, doce hojas de apio y 200 ml de agua. Solo hace falta mezclar los ingredientes. Si no te gusta complicarte mucho, hay otras sopas o cremas muy populares en verano en nuestro país. Es el caso del gazpacho o del salmorejo, al estar hecho a base de verduras es perfecto. La única variedad es no introducir pan y cambiar por otro ingrediente como zanahoria, que no engorda y aporta otro tipo de nutrientes más saludables. El tiempo dirá si esta nueva tendencia foodie funciona de verdad.