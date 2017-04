Sueños y deseos para la Novia 2018

Una fuente de los deseos y unas princesas en busca de su sueño. Pronovias, en su linea Atelier, culminaba ayer en el Museo Nacional de Arte de Cataluña la Barcelona Bridal Week con el espectacular desfile de su colección Wish. Un conjunto de 44 modelos lucidos por top models como la holandesa Romee Strijd, que abrió y cerró la pasarela con los dos vestidos más sorprendentes.

Las líneas de sirena dominan junto a transparencias y grandes volúmenes clásicos. Para 2018 llega una novia soñadora y seductora, con telas de organza y crepé, señas clásicas y renovadas en la colección dirigida por Hervé Moreau. El raso mórbido, los encajes franceses y la pedrería blanca salpican la propuesta de Pronovias llevada por la estadounidense Martha Hunt, una de las modelos del momento; junto a la francesa Cindy Bruna, con un sensual vestido de tul, y la también holandesa Breike Heinen. El modelo que más impresionó fue el vestido Riva de flecos de pedrería que lució la holandesa Strijd, que se asomó a la fuente en el instante final.

En el front row se encontraban el presidente del Grupo Pronovias, Alberto Palatchi, flanqueado por sus más ilustres invitadas, Nicole Kimpel, la pareja de Antonio Banderas, y la modelo y actriz Kate Upton, la más fogtografiada en el photocall y que expresó la felicidad del buen momento en el que se encuentra. En el caso de Kimpbell estaba acompañada por su hermana Bárbara, con la que ha pasado unos días en Barcelona. Banderas ha permanecido en contacto telefónico con ella durante su estancia en España, ya que la empresaria se encontraba muy atosigada por preguntas relacionadas con su posible boda con el malagueño. Nicole ha reiterado que ella se siente casada con Banderas y que pasar por el altar sería "sólo un trámite" y recalca que ha asistido a esta cita de la Bridal Week para conocer la calidad de la moda española y de la firma barcelonesa.

Ana Boyer, que sigue sin poner fecha para su boda con Fernando Verdasco, fue otra de las invitadas. La hija de Isabel Preysler se quedó prendada, sobre todo, de los escotes laterales que le parecen un "acierto renovador" en la moda nupcial.

La actriz Natalia Jiménez, con un llamativo vestido rojo, atendió sonriente a los numerosos medios nacionales e internacionales presentes en el desfile y también se mostró muy interesada en la originalidad de la colección.

Irene Rosales, la esposa de Kiko Rivera, repitió presencia en la Bridal Week aunque, por supuesto, no esté en sus planes una segunda boda. El influencer Jossie, fan de Pronovias, no quiso perderse el evento y piropeó todo el conjunto de Hervé Moreau, resaltando la elegancia sexy de algunos de los conjuntos junto a otros vestidos más clásicos. Alejandra Prat, el ex futbolista Raúl Tamudo o el polítoco Artur Mas formaban parte del variopinto público que brindó por el brillante cierre de la Bridal Week.