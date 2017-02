Esta dominicana es uno de los nombres más pujantes de la cocina en España. Pasó de lavar los platos del Club Allard de Madrid a convertirse en su chef. María Marte, dos estrellas Michelin, ha publicado su biografía, Soñar, luchar, cocinar donde resume catorce intensos años en nuestro país.

-¿Cómo fue ese camino de pasar de limpiar el restaurante a dirigir la cocina?

-Me han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que lo estoy asimilando. Lo que he hecho ha sido trabajar, luchar, y no he digerido el éxito. Me acuerdo de que me estoy haciendo famosa cuando me lo dicen.

-¿Cómo ve la cocina de su país, la República Dominicana?

-Está despertando gastronómicamente hablando y es algo de lo que me siento muy orgullosa. Ahora sí se puede decir que Santo Domingo está sacando su estilo de cocina y lo va a dar a conocer. Simplemente hay que dar rienda suelta a la imaginación y empezar a transformar

-¿Se plantearía volver allí y abrir un restaurante?

-Nunca se puede cerrar puertas pero yo creo que en Madrid, en el Club Allard, me queda mucho por hacer. Le debo mucho y hay un compromiso moral y profesionalmente hablando. Yo empecé aquí y aquí sigo. La constancia dice mucho.

-¿Cómo ha cambiado usted ese mismo restaurante que entró para limpiar?

-Ha cambiado en todos los sentidos. He desarrollado una intensidad de sabores que no había antes. Tiene mi sello de identidad, que es la fusión de la cocina del Caribe con la mediterránea. Creo que hay que seguir luchando, haciendo las cosas bien para mantener lo que tenemos y poder ir a más. Siempre a más.

-¿Hacia una tercera estrella Michelin?

-Creo que es imposible que alguien diga que no quiere la tercera estrella. No nos vamos a engañar, vamos a por la tercera estrella. Sé que la vamos a conseguir.

-¿Cómo se recibe a un juez de la Guía Michelin?

-Hace unos días tuve a uno.Siempre hay vértigo, pero hay que seguir haciendo bien lo que se hace. Es un cliente especial, pero para mí todos los clientes son VIP. Si yo hago las cosas bien no tengo que temblar porque venga un inspector.

-¿Qué cualidades tiene que tener un buen chef?

-Hay que ser un buen líder, capaz de dirigir y con disciplina. La cocina se basa en disciplina y en respeto, tanto por el producto como con el personal del restaurante.

-¿En qué momentos crea usted?

-Soy de mente libre. Hoy en día me acuesto y me levanto pensando en lo mismo: comida. Los momentos de inspiración son muy dulces.