El criticado posado de Mar Flores en los Globos de Oro

Mar Flores ha querido demostrar que Elsa Pataky no ha sido la única representante española en la alfombra roja de los Globos de Oro y, para que conste en acta, la modelo ha colgado en Instagram una imagen suya en el photocall de la gala, aunque la foto no convence a todos y ha sido objeto de numerosas críticas. La falta de luz de la imagen, a diferencia del resto de posados, y la ausencia de maquillaje de la modelo han sido dos cuestiones que sus seguidores no han pasado por alto. Es más, hay quien se pregunta si posó cuando ya todos los invitados estaban dentro o incluso quienes piensan que se trata de un montaje al más puro estilo Anna Alen.