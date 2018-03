"No tenemos que esperar a que nos abran la puerta; te la tienes que abrir tú"

"Lo hacemos, y luego, ya vemos". El late motiv de la película La llamada, dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo, conocidos artísticamente como Los Javis, es también su lema de vida. Profesores de Operación Triunfo, directores de cine y millenials, son pareja laboral y también en la vida real. También son los protagonistas de la campaña Tu mix más tú, de 7UP, y bromean en el acto de presentación con la idea de que la marca les regale varias cajas para ofrecer esta nueva y refrescante bebida de lila limón, que combina muy bien con cualquier tipo de alcohol, en las ya famosas fiestas que dan en su casa de Malasaña.

Que la ideología no nos separe ni nos mate, eso queremos transmitir"

-Tienen mucho por lo que brindar: han ganado el Fotogramas de Plata por 'La llamada' y Netflix ha adquirido los derechos de emisión de la segunda temporada de la serie 'Paquita Salas', cuyo rodaje acaban de empezar.

-Calvo: Sí, ha sido el año más bonito de nuestra vida. La llamada es nuestro bebé, el proyecto que nos lo dio todo. Se está viendo por todo el mundo a través de Netflix y no deja de darnos alegrías. Hablan de nosotros y de un momento muy importante de nuestra vida y ahí quedará para siempre.

-Ambrossi:Sí, y Paquita Salas comenzó casi como un experimento y ahí está, se llevó tres premios Feroz en 2016. En los nuevos episodios habrá más cameos, aparecerán Andrés Pajares, Malena Gracia, Andrea Duro, y muchos más, además de Roi y Alfred, participantes de OT. Uno de nuestroos objetivos es enredar a Lydia Bosch para que también participe y continuar rescatando a algunos artistas hoy un tanto olvidados por la industria.

-Y ahora ponen rostro a la nueva campaña de 7UP.

-Calvo: Yo me muero por probar el rebujito, porque soy de sota, caballo y rey y necesito cambiar el gintonic ¡ya! (risas). En serio, nos encanta sacar lo mejor de las personas y por eso nos gusta tanto esta colaboración con 7UP, ya que te anima a disfrutar siendo tú mismo y a descubrir Tu mix más tú de una manera refrescante y sin complicaciones.

-Les habrán elegido a ustedes porque forman una mezcla perfecta, ¿no?

-Ambrossi: Sí, Javier (Calvo) y yo hacemos un buen cóctel (risas).

-¿Y quién pone la gota de angostura?

-Ambrossi: La amargura no va con nosotros, aunque yo tengo peor carácter, quizá porque soy el mayor.

-'Los Javis' menos Javier Calvo igual a...

-Ambrossi: Igual a cero. Somos dos medias naranjas porque estamos al principio de casi todo: nuestra primera serie, nuestra primera película, nuestro primer OT.

-Como diría Amaral: "Sin ti no soy nada", ¿no?

-Ambrossi: Totalmente. Javi y yo nos encontramos en una época muy complicada, buscando trabajo como actores. Decidimos escribir, avanzar y hacer cosas juntos. Si no llegamos a encontrarnos no habríamos hecho ná de ná.

-¿Qué no mezclarían nunca?

-Ambrossi: Pues, la verdad, yo ahora mismo lo estoy mezclando todo: el amor con el trabajo, la televisión con el cine... No sé separar lo personal de lo profesional. Al contrario del refrán, lo meto todo en la misma olla.

-Mire que Arantxa Sánchez Vicario lamenta ahora no haber sabido separar el amor del dinero.

-Ambrossi: (Risas). Sí, seguro que sí, la pobre. Pero a mí no me pasará. Bueno, espero que dentro de veinte años no le tenga que decir lo contrario, je, je, je.

-De momento su lema de vida, como en 'La llamada' es "Lo hacemos, y luego, ya vemos".

-(Calvo): Claro, es más, lo llevamos tatuado en el brazo.

-¿Son de tirarse a la piscina sin saber si hay agua?

-Ambrossi: Nuestra generación ha estado esperando demasiado a que nos den oportunidades, a terminar la carrera, el máster...

-Para aspirar a parados o mileuristas.

-Ambrossi: Por eso no tenemos que esperar a que nos abran la puerta. Te la tienes que abrir tú.

-¿Nunca pensaron en tirar la toalla?

-Ambrossi: Sí, claro, lo hemos pasado mal. La llamada, como obra de teatro, la escribimos, yo personalmente cuando acababa mi jornada como camarero. Me quedaba escribiendo con Javi hasta las ocho de la mañana, y no teníamos un duro.

-Y va y se le ocurre una comedia de monjas.

-Ambrossi: (Risas). Nos apetecía hablar de la libertad, del respeto total hacia todo, incluso a algo tan alejado de nosotros como las creencias religiosas.

-No está la tolerancia en su mejor momento.

-Ambrossi: Es verdad. Pero, ¿por qué tenemos que estar peleados por pensar distinto? En la guardería no preguntábamos a nadie lo que pensaba. Jugábamos y ya está. Que la ideología no nos separe ni nos mate, eso queremos.

-Después del éxito que han tenido en 'OT'. ¿Volverán a estar en futuras ediciones?

-Calvo: Si lo permiten las agendas, claro que sí. Ha sido una de las más bonitas experiencias de nuestra vida. Volver siempre será emocionante, si ellos quieren claro.

-También son muy activos en redes sociales, unos auténticos 'millenials' y ejemplo para los jóvenes de su generación. ¿Resulta difícil llevar esa responsabilidad?

-Calvo: Nuestra generación está demostrando que pese a que muchos nos han tachado de incompetentes, tenemos sueños, trabajamos, hay talento, hay músicos excepcionales... Gente como Alfred y Amaia, nuestros representantes para Eurovisión, que nos demuestran que los millenials tienen mucho que decir. ¿Que algunos somos raros? El mundo lo cambia la gente rara, no la gente normal.