La figura de Amaia está lista para el verano

Tras tres hijos en el mundo Amaia Salamanca no tiene problemas de que llegue un cuarto. Luce una figura espléndida esta actriz, sevillana de adopción por su pareja, el empresario Rosauro Varo, e imagen de los trajes de baño de Women'secret, que presentaba ayer en Madrid la nueva colección con el lema #Mysummerland.

Eva Romeo, directora general de la compañía, participó junto a Amaia para dar a conocer la campaña, con piezas "frescas y dinámicas", con el colorido y los motivos étnicos y geométricos que han caracterizado a esta firma. En el spot veraniego interviene el modelo Juan Betancourt, al frente del beach club adonde acuden Amaia y el resto de chicas.

La actriz dio a luz hace sólo seis meses a Mateo, el tercero de los vástagos tras Olivia (tres años) y Nacho (año y medio). Pese al embarazo Women'secret quiso contar con la protagonista de Gran Hotel o de Felipe y Letizia para #Mysummerland. "Esta campaña era una manera de ponerme las pilas", admitió la intérprete, que ha contado con un entrenador personal durante los meses de gestación y tras dar a luz, como vino relatando en las redes sociales. "Soy adicta al chocolate y eso me obliga a hacer deporte con más frecuencia. En cualquier caso, no me ha costado demasiado recuperar mi figura. Lo que más necesito después de un tercer embarazo es trabajar los abdominales", relató a los periodistas con tan jovial aspecto. "Mi cuerpo ha cambiado pero tengo unos hijos maravillosos", asevera, aunque Amaia cree como meta fundamental sobre su aspecto "gustarse" y asumir así la edad y las vivencias. La bella actriz tiene 31 años y se siente muy feliz con su familia numerosa.