"Si mi hermano se lleva mal conmigo es su problema"

Subida en unos altísimos tacones rojos, como una Dorothy moderna, Eugenia Martínez de Irujo llegó a la presentación de su nueva colección de joyas para Tous en la tienda que la firma tiene en Sevilla. La duquesa de Montoro, que celebra este año una de las relaciones más longevas de su vida (la que mantiene con la firma) se rodeó de buenos amigos para dar a conocer Tanuca, una colección de colgantes y pulseras inspirada en su madre, a la que echa mucho de menos. "Cuando voy a Sevilla todo se magnifica; en Dueñas la respiras por todas partes", señaló Eugenia nada más llegar al evento.

Tal vez por ese motivo esta colección sea la más personal y en la que más abra sus sentimientos. "Después de perder a mi madre quise hacer una colección con la que poder rendirle homenaje, por eso llevé a Rosa y Salvador este medallón, que tiene su historia", apunta Eugenia. Sin ir más lejos, la pieza perteneció a la reina Victoria Eugenia, que se la regaló a la duquesa de Montoro al nacer. El medallón, cargado de simbología para la duquesa y su madre, guardaba sorpresas que Eugenia descubrió al llevarle la pieza a Rosa y Salvador. No sólo había pertenecido a Victoria Eugenia, sino que en su interior guardaba un mechón de pelo de la emperatriz Eugenia. Una pieza que ha pasado por tres Eugenias diferentes y que ahora está al alcance de todo el que, como la duquesa de Montoro, se enamore de ella.

Cargada de un componente sentimental, Tanuca debe su nombre al apodo cariñoso con el que el abuelo de Eugenia llamaba a la duquesa de Alba y ahora usa la duquesa para llamar a su hija. Una forma de cerrar el círculo familiar de esta colección-homenaje.

De negro riguroso para que sólo llamase la atención el colgante de un vivo turquesa y detalles en oro, la duquesa de Montoro sacó el capote y se marcó unos buenos lances toreros con las preguntas de los periodistas. El primer miura a sortear, su cruz y calvario: Francisco Rivera. Unidos únicamente por la descendencia común, ambos viven a las grescas por las custodia de la pequeña Cayetana, que este año cumple la mayoría de edad. "No soy nada rencorosa y vivo mejor así, para mí es agua pasada. Imagino que él habla del asunto por temas legales, porque toquen a los padres en general", apuntó Eugenia. Su segunda faena: entrar a matar con su hermano Cayetano, con quien no mantiene buena relación desde la muerte de la matriarca de la familia. "Cada uno dice una cosa y a él le gusta mucho hablar, pero si él se lleva mal conmigo, ese es su problema", sentenció la duquesa. El último miura a torear: su soltería. A Eugenia hace tiempo que no se la ve pasear con un mozo del brazo, por eso la curiosidad que despierta es infinita. Asegura estar contenta y feliz y "no querer un novio sevillano bajo ningún concepto". Aunque lo dijo entre risas, sus primera experiencia sentimental seria invita a comprender el porqué de su afirmación.Terminada su particular faena, la duquesa disfrutó de la velada con amigos como Rosa Oriol (cofundadrora de Tous) y Rosa Tous (vicepresidenta de la marca) o Raquel Revuelta, entre otros.