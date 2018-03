Tal vez, la mejor forma para hacer una buena hamburguesa

Son las hamburguesas favoritas de Spiderman, y también las de Obama. En apenas unos años han pasado de servirse en Washington hasta llegar a Madrid pasando por Londres. La siguiente escala es Granada, donde Five Guys inaugura su próximo local. Sólo sirven hamburguesas, perritos, patatas y batidos. Nada más. Y nada menosm ya que presumen de no tener congeladores, de trabajar con productos frescos, la mayoría de proximidad, y de hacer esas hamburguesas a mano, a diario, de carne de vacuno irlandés con unos estándares exigentes que sólo pasa el 1% de la producción del país de los pastos por excelencia. Así se resume la calidad del eje de Five Guys, hamburguesas recién hechas a las que se les puede añadir, sin límite, 15 toppings, desde salsa steak a los jalapeños a la plancha. Cada cliente se puede confeccionar una hamburguesa única, con matices singulares, entre las más de 250.000 combinaciones.

Five Guys es una cadena de gestión familiar nacida en Arlington, a las afueras de Washington en 1986 y que inició su expansión con franquiciados en 2002. En 2013 cruzaba el charco para aposentarse en el ombligo de Londres, Covent Garden, y en octubre de 2016 se instaló en Madrid, con enormes colas a las puertas y mucho movimiento en las redes. El concepto ideado por el matrimonio de Janie y Jerry Murrell, junto a sus cinco hijos (de ahí el nombre), pulido durante años de exigencia, es tendencia perpetua, de ahí la fidelidad de tantos comensales. No hay ofertas ni nada que interfiera en la esencia del restaurante. Esa visión también la compartió un empresario visionario como Charles Danston (Phone House) para llevar hasta Europa la firma Five Guys.

Junto a unas hamburguesas frescas y unos perritos todo carne, cada menú se realza con las generosas raciones de patatas fritas. Patatas criadas por encima del paralelo 42 que permiten tener la firmeza para ser las más idóneas para freír en aceite de cacahuete y precisamente los cacahuetes tostados, como aperitivo, de los que se sirven los clientes a su gusto, son otras de las señas de Five Guys, con un servicio de bebidas que permite más de cien combinaciones (Coca Cola Zero con vainilla y cereza, por ejemplo) y unos batidos con fruta fresca (fresa, cereza, plátano) que puede rematarse con bacon, muy del gusto estadounidense. En definitiva, materia prima del día, con un equipo motivado y sincronizado que desde la madrugada prepara lo que se va a servir durante la jornada. Entre tantas marcas y fórmulas, lo Murrell han fijado la mejor forma para hacer y servir una hamburguesa. Es una confesión del propio Spiderman.