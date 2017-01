El regreso de Angelina

Han pasado cuatro meses desde que Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaran su separación. La pareja adorada de Hollywood dejaba ver, de nuevo, que por muy bonito que parezca el amor perfecto, y muy especialmente en la meca del cine, no existe. Desde entonces han transcurrido 16 semanas en las que la ex pareja ha vivido el duelo de su adiós de formas muy distintas: ella refugiada en una de sus lujosas residencias junto a sus hijos y él trabajando por todo el mundo y llorando por los rincones, según sus más allegados. Pero el nuevo año ha comenzado y con él parece que lo peor ha quedado atrás, al menos para Angelina. La actriz ha reaparecido, por fin, y lo ha hecho sonriendo e igual de delgada que en los últimos tiempos. Ha sido en Colorado donde ha viajado para pasar las vacaciones navideñas junto a sus retoños. En las imágenes, que han dado la vuelta al mundo, aparece Angelina muy abrigada junto a sus hijos Shiloh y Knox entrando a una tienda de libros. Según la prensa estadounidense, la intérprete ha alquilado una mansión con pista de esquí privada en el condado por 4 millones de euros. Días mágicos junto a su familia muy diferentes a los de su ex marido al que no se le ve desde que terminara la promoción de su última película, Aliados, y del que dicen ha pasado estas fechas junto a sus padres en algún lugar de playa. Pitt pudo estar con sus hijos el día de Navidad para intercambiar regalos pero bajo la supervisión de una terapeuta, algo que sigue doliéndole bastante según sus más íntimos.

La sonrisa de Angelina en Colorado coincide con días bastante malos para ella mediáticamente hablando. La prensa americana se ha hecho eco en los últimos días del memorando jurídico que han enviado los abogados de Brad Pitt a la Corte Superior de California y que solicita sellar el procedimiento de la custodia de los hijos de la ex pareja asegurando que Jolie ha facilitado a varios medios de comunicación, como People o Page Six, documentos legales sobre su divorcio con detalles muy sensibles para perjudicar a Pitt. La audiencia se celebrará el 17 de enero. Por si fuera poco, ayer salió a la luz que la protagonista de Tomb Raider podría enfrentarse a las familias biológicas de sus hijos Maddox, de 15 años, y Pax, de 13, que estarían reclamando su custodia. Más problemas legales que se unirían en este 2017 a los que ya tienen pendientes a cuenta de su divorcio y cuyo asunto más espinoso es el de los menores. Brad Pitt solicita la custodia compartida mientras que su ex lo tiene claro, la quiere en exclusiva para ella.