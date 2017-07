La reinvención de Céline Dion

La cantante Céline Dion nunca se había caracterizado por vestir bien. Tan solo hay que recordar su vestido de novia para darse cuenta de que no estaba muy bien aconsejada en cuanto a estilismos se refiere por muchos diamantes que luciese en su gran día. Pero eso se ha terminado. El último ha sido un año complicado. En enero del año pasado su marido y su hermano fallecieron con tan solo dos días de diferencia. Fueron los momentos más difíciles de la vida de la artista y sus apariciones eran contadas. Pero algo ha cambiado, sobre todo en los últimos meses. Tanto que hasta Anna Wintour, la editora jefa de la revista Vogue y una de las personas más influyentes del mundo de la moda, se la ha llevado a los desfiles de la Semana de Alta Costura de París. Allí no ha pasado desapercibida y ha sido nombrada una de las mejor vestidas de esta importante cita con las tendencias. Ha lucido prendas de todo tipo. Un pantalón vaquero desgastado con una chaqueta amarilla y mangas abullonadas, una elegante falda combinada con una camisa naranja, un traje de estilo pijama, un pantalón de estampado vichy o un veraniego vestidos de flores. Esos son algunos de los looks por los que ha optado estos días en los que se ha convertido en un icono de moda, algo que Céline llevaba años esperando y que no lograba conseguir. El responsable de esta reinvención de la cantante es el estilista Law Roach, muy reconocido en Hollywood. Si por algo se caracteriza Roach es por su gusto por lo excéntrico y eso se nota en las prendas que ahora luce la canadiense. El color y los volúmenes toman protagonismo en su nuevo armario y los luce sin remordimientos. Esta tendencia de la diva de la música viene desde hace meses. Una de sus apariciones más espectaculares fue en los Billboard Music Awards que se celebraron en mayo. Sorprendió cantando su éxito My heart will go on con un impresionante vestido de Stephan Rolland de color blanco y con grandes mangas. En febrero la artista presentó su nueva colección de bolsos con un conjunto muy original. Apostó por un diseño de la firma Schiaparelli en blanco y rojo. El corazón de la chaqueta y las botas altas fueron lo más llamativo del look. Pero cuando dejó boquiabiertos a sus seguidores fue a principios de este mes al posar desnuda para el Instagram de la edición de la revista Vogue en París. En la fotografía aparece sentada en un probador entre prueba y prueba de vestuario. A sus 49 años la artista luce perfecta y sin complejos, demostrando que pese a los malos momentos la vida sigue y que hay que llevarlo con la mejor actitud posible. Eso sin dejar a un lado el recuerdo a sus seres queridos, algo que nunca falta en sus redes sociales y en su día a día.

El estilista Roach podría no ser el único culpable del resurgimiento de Céline. Durante los desfiles parisinos y en los actos celebrados alrededor de la pasarela ha estado muy bien acompañada por un malagueño. Se trata de Pepe Muñoz, un joven que fue profesor del conocido programa ¡Fama, a bailar!. Se les ha visto muy compenetrados y ella no ha perdido la sonrisa en ningún momento.