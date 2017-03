Un rockero en la corte del príncipe Alberto

Acaba de cumplir 25 y ha heredado el gen fiestero de los Grimaldi. Jazmin Grace es la hija ilegítima que tuvo Alberto de Mónaco con Tamara Rotoco, una camarera americana a la que el príncipe conoció en Mónaco durante un partido de tenis a principios de los 90 y con la que mantuvo una fugaz relación.

Aunque la chica nunca ha vivido en palacio ni tiene derechos dinásticos, está reconocida desde hace más de una década como hija ilegítima de Alberto II, por lo que se iguala a los gemelos Jaime y Gabriela en todo lo relacionado con la herencia.

La joven no puede negar que por sus venas corre el ADN de los Grimaldi, ya que no hay un sarao que se le resista, como le sucedía, hasta hace bien poco, tanto a su padre como a sus tías Carolina y Estefanía. Precisamente en uno de estos saraos conoció al rockero Ian Mellencamp, con el que mantiene una relación desde hace tres años y con el que posa bastante cómplice en los photocall. Ambos jóvenes comparten su afición por la música y su gusto por la moda. Jazmin Grace ha dejado claro a través de su cuenta de Instagram que tiene una voz portentosa para el soul, mientras que su chico se ha hecho un hueco en el mundo del rock con su banda alternativa. Su pasión por la moda la entienden desde dos puntos de vista complementarios, ya que mientras Jazmin Grace se ha convertido en habitual en los 'front row' de muchos desfiles, Ian estuvo varios años trabajando como modelo, una profesión que ha dejado aparcada para introducirse de lleno en el mundo del rock. En su etapa como maniquí fichó por la agencia One Model Management y llegó a compartir espacio con Gigi Hadid y Toni Garrn. Durante un tiempo posó para Calvin Klein y realizó campañas para otros grandes de la moda americana como Tom Ford.

Se autodefine como la unión entre Frank Zappa y Andy Warhol y, como le pasa a su chica, se ha convertido en un habitual de las fiestas newyorkinas. La última vez que ambos posaron juntos para la prensa fue en la gala organizada por Gabrielle's Angel Foundation, un evento al que suelen acudir numerosos rostros conocidos y en el que este año se han dado cita, entre otros, desde el actor Hugh Jackman hasta la princesa Beatriz de York o algunas de las chicas Kardashian.