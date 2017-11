Los más sexys de este siglo

"Gracias, People. No me odiéis porque sea guapo". El cantante estadounidense y jurado de la versión norteamericana del programa de televisión La Voz Blake Shelton ha sido elegido por la revista People el hombre vivo más sexy de este 2017. Por primera vez un intérprete de country recibe este reconocimiento que antes disfrutaron hombres tan atractivos como Brad Pitt (doblemente galardonado con este título, en los años 1995 y 2000), George Clooney (también doble ganador, en 1997 y 2006) y Johnny Depp (en 2003 y 2009).

Pero si algo ha llamado la atención de Shelton, aparte de ser prácticamente desconocido fuera de Estados Unidos, ha sido su humildad a la hora de recibir esta distinción. "He sido feo toda mi vida. Si puedo ser sexy por un año, lo acepto. Os debéis estar quedando sin gente", comentó con humor al conocer su designación. Shelton, en todo caso, ha agradecido el título a través de su cuenta de Instagram, donde compartió la portada de este mes de la publicación, en la que él es el protagonista. El compositor y cantante de 41 años es también conocido en su país por ser pareja desde hace dos años de la cantante Gwen Stefani. Así, el artista toma el testigo este año al actor Dwayne Johnson, conocido como La Roca, designado como el más sexy de 2016.

People nombra al cantante Blake Shelton el hombre más sexy de 2017

Con barba rubia, ojos rasgados y buena planta, Shelton tiene aspecto de hombre sanote y desprende carisma. Divorciado, sale con Gwen Stefani, quien precisamente fue la primera en animarle a aceptar este premio: "Cuando me llamaron para comunicármelo, ella me dijo: 'Escúchame. Vas a arrepentirte el resto de tu vida si no coges este regalo y simplemente vives el momento".

Nacido en Oklahoma, a Shelton le encanta comer y en el pasado estaba más regordete. El cantante cuenta en People que intenta mantenerse en forma y comer sano, pero que tiene debilidad por los bocadillos y los embutidos, especialmente cuando está en casa.

Para el músico es un verdadero orgullo haber sido escogido como el hombre más sexy de este año, sin embargo, uno de los motivos que más satisfacción le otorga, es poder presumir de su título ante su compañero de La Voz, el también coach y líder del grupo Maroon 5 Adam Levine, elegido hace cuatro ediciones. "No puedo esperar para restregárselo a Adam. Estoy muy orgulloso y agradecido por haber recibido este reconocimiento, pero eso es lo único que me preocupa", bromea el artista en la entrevista que publica People.

Ni Shelton ni el cachas de Dwayne Johnson, seleccionado el año pasado, parecen cumplir el canon estético de moda en Estados Unidos en un ranking que lleva tantos años elaborándose que ya es realmente difícil elegir a un tipo guapo y nuevo en este mundillo.

Mel Gibson fue quien estrenó esta lista, en la que priman los actores de Hollywood, el año 1985 y por ella han pasado desde los fallecidos John Kennedy Jr. (1988) y Patrick Swayze, hasta otros actores como Keanu Reeves y Tom Cruise. Sean Connery ha sido el hombre más mayor de la lista (en 1989, con casi 60 años) y Denzel Washington (1996), el único negro. Desde 2000 los más sexys elegidos por People han sido: Brad Pitt (2000), Pierce Brosnan (2001), Ben Affleck (2002), Johnny Depp (2003), Jude Law (2004), Matthew McConaughey (2005), George Clooney (2006), Matt Damon (2007), Hugh Jackman (2008), Johnny Depp otra vez (2009), Ryan Reynolds (2010), Bradley Cooper (2011), Channing Tatum (2012), Adam Levine (2013), Chris Hemsworth (2014), David Beckham (2015) y Dwayne Johnson La Roca (2016).