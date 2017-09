La única capaz de arrebatar el éxito

Durante diecisiete semanas consecutivas nadie había conseguido arrebatar el número 1 a las versión de la canción Despacito que Luis Fonsi interpreta junto a Daddy Yankee y Justin Bieber. Hasta que llegó Taylor Swift. La cantante estadounidense estrenó hace unas semanas su nuevo singleLook What You Made Me Do. En tan solo siete días su canción ha conseguido pasar del puesto setenta y siete a estar en lo alto de la prestigiosa lista de popularidad Hot 100, arrebatando el trono a la que ha sido la canción del año en todo el mundo. En una semana ha logrado más de ochenta reproducciones en Estados Unidos y más de trescientas cincuenta mil ventas. Además Taylor ha roto el récord femenino de mayor número de reproducciones semanales de una canción. Este sencillo es el primero de su álbum Reputation, que saldrá a la venta el próximo 10 de noviembre. Este disco supone el regreso de la artista, quien desde 2014, con su exitoso disco 1989 con el que ganó el Grammy al mejor álbum del año, no había vuelto a meterse en un estudio.De esta manera Taylor ha regresado por todo lo alto y totalmente renovada. Lo demuestra en su nuevo videoclip, en el que muestra su lado más satírico. El video comienza con el entierro de la antigua imagen de la cantante en una lápida en la que se puede leer "Aquí yace la reputación de Taylor Swift", que da paso a la resurrección de una joven mucho más sofisticada y rebelde al mismo tiempo. Durante un instante se ve un grupo de mujeres ataviadas con atuendos que la cantante lució en ocasiones anteriores que son pisoteadas por la nueva versión. Además hace guiños a sus grandes enemigos mediante mensajes subliminales, entre ellos el clan Kardashian, la cantante Katy Perry o su ex novio John Mayer. En la letra lo deja claro: "Lo siento, la antigua Taylor no puede ponerse al teléfono ahora mismo. ¿Por qué? ¡Oh, porque ella está muerta!", canta en una parte de su nuevo tema. La estadounidense también ha utilizado sus redes sociales para gritar su cambio. Hace unas semanas borró todo el contenido de sus perfiles en los que ahora solo se pueden ver fragmentos de su videoclip e imágenes con las que promociona su nuevo trabajo.

En lo personal también pasa por un buen momento. Hace unas semanas ganó el juicio que le enfrentaba al locutor de radio David Mueller. La cantante le acusó de agresión sexual y el juez le dio la razón. En relación a este tema Taylor volvió a dar muestra de su solidaridad y donó una importante cantidad económica a una organización para víctimas de la violencia sexual. En el amor también es afortunada. Comparte su vida con el actor Joe Alwyn. Tras varios fracasos amorosos con Calvin Harris, Harry Styles o Tom Hiddleston parece que por fin ha encontrado al hombre que le hace feliz. También ha utilizado una canción para lanzar un mensaje sobre su pareja. "Más joven que mis ex pero sin embargo actúa como un hombre", canta en Ready For It, el segundo sencillo de su nuevo trabajo. De momento habrá que esperar casi dos meses para conocer el resto de canciones, que prometen continuar con los sinceros y contundentes mensajes.