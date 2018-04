Haro: "Estamos centrados en ir a Europa"

El Betis está viviendo este año una Feria diferente, con el equipo en la mejor dinámica de los últimos años. Así, el club celebra este mediodía su almuerzo oficial en la Feria y el presidente, Ángel Haro, acompañado del vicepresidente José Miguel López Catalán han atendido a los medios de comunicación y han ofrecido su análisis del momento. "Hay que disfrutar, pero con los pies en la tierra", ha indicado el presidente, que ha afirmado que "sólo están centrados en ir a Europa", a la vez que ha afirmado que confía en la continuidad de Fabián. "No escuchamos ofertas", ha remarcado.

Feria: "El año anterior ni la pisamos, estábamos negociando la venta de Piccini en Cáceres. Hay que disfrutar pero con los pies en la tierra. No se ha conseguido nada todavía. Al margen de los puntos, es la sensación de equipo, cualquiera de los jugadores so hace bien, el equipo está muy conjuntado. Hay que partido a partido, Las Palmas no es un rival fácil, no hay que perder el respeto y ya nos ganaron allí".

Equipo: "Antes tenías dudas incluso cuando ganabas, ahora vas empate y confías en ganar. Se ha entrado en esa dinámica y esa poquita de suerte que hace falta en cualquier momento. En un temporada anterior alguno de esos goles hubiera caído. Ni los más optimistas pensaban que íbamos a estar en esta situación. Las planificaciones las hacen buenos los jugadores y los entrenadores. Hay que darle ese barniz para que compita".

Bartra: "En esta etapa de su carrera quería un proyecto, el Betis le llenaba y veía que era su plataforma para volver a la selección. También hubo una labor clara de Lorenzo (Serra) para convencerlo".

Adán: "Es un jugador es y ha sido importante, Quique tiene mucha confianza en él. Cuando acabe la temporada nos sentaremos".

Fabián: "Tenemos confianza de que siga, al margen de la cláusula, la sintonía es total. Pensamos en el jugador, no tanto en el crecimiento inmediato. No nos preocupa demasiado. Me sorprendería que viniera alguien a pagar los 30 millones y que se fuera. Si esto se produce seria de mutuo acuerdo. No queremos ni escuchar ofertas. Queremos estar centrados en ir a Europa".

Dani Ceballos: "La opinión de Quique (Setién) es muy importante para nosotros. Es un puesto con jugadores importantes, Dani Ceballos es un jugador que hace maravillas, sigo pensando que es uno de los mejores jugadores. Tomó la decisión de irse y veo complejo que Dani esté en el Betis y menos una cesión pura y dura".

Rubén Castro: "Estoy deseando que se le quite ese récord a Rincón, y que sea un jugador tan importante como Rubén".

Quinta plaza: "La quinta te permite empezar la planificación en un tiempo apropiado, en Liga hay una diferencia importante y la repercusión en los cuatro siguientes. Quedar quinto o sexto es fundamental para nosotros".

Baloncesto: "La situación nos preocupa, el Betis dio el paso cuando el baloncesto se iba, las planificaciones han sido complicados. La decisión que tengamos que tomar será cuando termine el año. También aprovecho y pido que el empresariado sevillano y los sevillanos en general lo apoyen y den un paso adelante".