Setién: "Tenemos un punto de obligación, Europa es ya una posibilidad real"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha ofrecido su conferencia de prensa previa al duelo ante el Girona, en la que ha indicado que Javi García y Guardado son duda, por lo que viajan 20 jugadores. Además, el técnico aseguró que ahora sí siente la responsabilidad de meter al equipo en Europa. "Nos sentimos con un punto de obligación porque es una posibilidad ya real. Yo estoy más nervioso que antes, tienes miedo a perder lo conseguido", aseguró el cántabro, que dejó otras reflexiones.

Parte médico: "Tenemos algunos jugadores que pensábamos que podíamos recuperar como Francis, pero vamos a esperar. Tenemos algunas jugadores con molestias como son Andrés y Javi, los demás está bien. La mejoría de Tonny y Joel, que cada vez están mejor. La sanción de Jordi por acumulación, vamos a ir 20 jugadores, por las molestias de los dos, si tenemos duda, igual tienen que descansar".

Rival directo: "Está bien que uno despiste al rival, siempre es bueno. Ellos nos conocen bien, igual que nosotros a ellos. Al Girona nos hemos enfrentado muchas veces, salvo algunos matices, siempre ha jugado de la misma manera Te compromete mucho, va a ser un partido muy difícil. Estamos en un buen momento, con mucha confianza, pero ellos también, a pesar de la última derrota. No se desanima nunca, tiene futbbolistas con mucha capacidad de trabajo y calidad. Será un partido de alternativas e igualado, bonito de ver y veremos hacia dónde se decanta".

Sin confianzas: "He visto los últimos partidos del Girona, aunque pueda encajar goles, siempre tiene opciones y da un nivel bastante alto. Suele conceder ocasiones, como ya pasó aquí en la primera vuelta. Nos quedamos en mano a mano varias ocasiones, pero ellos siempre estuvieron en el partido. No me fío, ellos saben que tienen una opción. No tienen la obligación de entrar en Europa y van a jugar con tranquilidad, seguramente más que nosotros. Nos sentimos con un punto de obligación porque es una posibilidad ya real. Yo estoy más nervioso que antes, tienes miedo a perder lo conseguido. Confío mucho en el momento en el que estamos, en defensa, ataque, a nivel de juego. Estamos en un buen momento".

Rival a batir: "Posiblemente tenga razón es que estamos en un buen momento, no sé si mejor. Al Celta lo he visto bien, a ellos también, el Sevilla, el Villarreal... Puntualmente hemos dado muy buenas sensaciones y que la línea de continuidad que llevaos nos permite mirar con optimismo al futuro. Siempre soy cauto y pienso que las cosas que se pueden torcer, el fútbol es irreconocible"

Aficionados: "Siempre que cuentes con el respaldo de tu afición es bueno. Además, en un campo en el que se les va a oír. Va a haber un ambiente extraordinario, espero que haya buen rollo y que cada uno disfrute con su equipo. Ojalá podamos darle una alegría, que últimamente la estamos dando fuera de casa"

Centenario: "100 partidos es una cifra, no sé si muy grande, me parece bien. Tampoco le doy más importancia. Es buena señal, en los últimos años estoy trabajando con continuidad. Ojalá pueda sumar otros 100".

Mejor clasificado: "Cuando tienes un jugador que lleva a gol por partido como Sanabria y se lesiona, a ese ritmo hubiera metido 30 goles, eso suma muchos puntos. Hay muchas cosas a las que nos podríamos agarrar. Pero es un sueño más que una realidad. Las lesiones te obligan a cambiar muchas cosas y son jugadores en un gran momento cuando los hemos perdido. El protagonismo lo tienen los jugadores, nosotros tenemos un porcentaje pequeño. Todos sabemos que no es lo mismo que juegue un jugador u otro.

Feria: "No tengo que decir anda a los jugadores. Nadie va a poner en juego todo lo que ha conseguido este año, eso te lo puedo asegurar. Puede haber algún caso de alguien que se extralimite, pero son conscientes de lo que nos estamos jugando. la Feria volverá el año que viene y se podrá vivir. Estamos muy concienciados, iremos a la Feria, hay que vivirla, pero siempre con la moderación que la competición requiere".

Sevilla: "Cualquier equipo que sepa que va a entrar en Europa, tiene plantilla para soportar en teoríaa las competiciones a las que se enfrente. Es un gran equipo, entiendo que lo está haciendo bien. No sé si con la final o los partidos que ha jugador les puede restar, pero ahí está la gestión nuestra de rotar para llegar a todos los partidos con la frescura que se necesita para afrontarlos".