Adán: "Los datos dicen que este estilo no me perjudica, lo contrario"

Antonio Adán, uno de los capitanes del Betis, compareció en la sala de prensa ensa de la ciudad deportiva verdiblanca. El portero madrileño falló en el estadio de La Cerámica y por ese empate comenzó: "La jugada del otro día es responsabilidad mía únicamente, no es algo de la forma de jugar del entrenador, ni de la devolución de Amat. Hago un mal control y cometo un error como cualquier otro compañero puede cometer en cualquier otra zona del campo. Eso provoca que Bacca se eche encima mía. La forma de jugar del técnico me hace mejor portero que hace cuatro o cinco meses".

Críticas. "Seguramente he salido a hablar más cuando son momentos malos que buenos. Es lo más humano, reconocer los errores y esa parte que todo debemos mejorar. He sentido la confianza de mi entrenador, de mi entrenador de porteros, hemos seguido trabajando de la misma forma. Analizamos los partidos cada jornada, sacamos cosas y buenas. Estoy agradecido por que el entrenador nos haya defendido públicamente y es la confianza que siento para seguir haciendo las cosas bien".

Seguirá jugándola. "Los datos dicen que este estilo no me perjudica, lo contrario. El año pasado tenía poco más del cincuenta por ciento de balones acertados y esta campaña en tres jornadas llevo más del 70. Acepto la crítica porque forma parte del juego, como el elogio. Mi camino es seguir mejorando tanto esa faceta como otras muchas, pero la forma de jugar del entrenador me hace mucho mejor".

Estilo de juego. "Es un estilo de juego innegociable, entendemos que en esto del fútbol haya opiniones para todos los gustos. Unos juegan más defensivo, otros con toque o contraataque y nosotros hemos elegido esta forma de jugar, el míster es el que es y está aquí por ello. El bético venía reclamando una identidad y estoy seguro que con Quique eso se va a conseguir. No somos temerarios, no queremos tomar riesgos gratuitamente pero sé que mi puesto este año es más importante en fase ofensiva y yo tengo que generar superioridad en la parte de atrás. Lo asumo con confianza y ganas, los datos demuestran que soy mejor que hace tres meses".

Boudebouz. "Llegó lesionado, cada día coge más ritmo y está mejor. Es lógico que después de una lesión larga no está al cien por cien pero estamos deseando que nos ayude en el terreno de juego. Estoy seguro de que nos va a dar mucho, es un jugador diferente y de mucha calidad".

Deportivo. "Afrontamos el partido ante el Depor con la misma ilusión que tenemos desde la pretemporada. Es verdad que el otro día no tuvimos un resultado positivo, pero queremos reconducirlo.

Ambiente. "Jugamos en casa, sabemos que el ambiente va a ser espectacular como contra el Celta y debemos devolverle a la gente todo ese apoyo. La gente tiene muchas ganas de vernos hacer las cosas bien. El Depor estará avisado como nosotros analizamos el juego del resto, sin especial atención".

Renovación. "Es un tema del año pasado que para mí no es importante a día de hoy. Está hablado con la gente del club, con Serra y Alexis que tengo buena relación. Lo importante es que otro verano más a pesar de todo lo que se comenta yo he cumplido con mi palabra de seguir en el Betis, que es donde quiero estar y tengo la ilusión de hacer cosas importantes".

Ofertas. "Todos los veranos hay opciones, mi prioridad siempre ha sido el Betis y todo lo que me ha podido llegar lo he remitido directamente al club que es el que se tiene que poner de acuerdo para una posible venta".

Confianza. "Le dije al entrenador que no movería un dedo por hacer fuerza para salir del club. He estado callado durante tantos meses porque lo importante es demostrar el movimiento andando y ahora que ha pasado el mercado aquí me encuentro. Han pasado muchos entrenadores. He tenido la suerte y la confianza de todos ellos. Llevo muchos años jugando cada domingo y eso es lo importante. Nunca me han importado los temas contractuales, vine para deportivamente conseguir cosas importantes".

Versión. "La versión a mostrar es la que estamos buscando, consiguiendo entre todos. El Betis tiene una manera clara de jugar. El día del Celta estuvimos bien en la tarea defensiva, a nivel de presión y remontamos con el empuje de la gente. En Villarreal tuvimos la mejor media hora en lo que llevamos de temporada, con una salida de balón clara y logramos un gol de 17 pases que es lo que buscamos que haga este equipo".

Recibimiento a Pepe Mel: "El aficionado del Betis tiene derecho a hacer lo que quiera. Yo personalmente le daré un abrazo porque es el entrenador que devolvió al equipo a Primera y personalmente guardo una buena relación, tanto con él como con Ríos y David Gómez".