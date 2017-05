Adán, entre su futuro y el deseo de crecimiento del club

Los futbolistas del Betis Dani Ceballos y Antonio Adán fueron premiados ayer en el I Trofeo Gourmet de Deportes Cope Sevilla. El utrerano recogió un galardón y el cancerbero recibió un reconocimiento como capitán del club verdiblanco. Durante el acto, el portero madrileño fue cuestionado sobre la temporada realizada en el plano individual y también a nivel colectivo: "Estoy contento, en lo personal, porque a pesar de no haber sido el mejor año posiblemente he vuelto a hacer números buenos, pero al final lo que predomina es el colectivo y ahí no hemos cumplido el objetivo que el club nos marcaba al principio de la temporada".

En cuanto a su futuro, sobre el que existen muchas dudas en estos momentos, Adán -hasta ahora, los representantes del cancerbero siguen sin tener noticias sobre las intenciones de la entidad de Heliópolis- se mostró correcto a la hora de expresarse acerca de este tema: "Tengo contrato, así que aquí estaremos".

Por último, Adán confía en que la próxima temporada el Betis, definitivamente, haga las cosas bien para que la afición pueda disfrutar: "Esperemos que realmente el año que viene sea el del Real Betis, donde hagamos todas las cosas muy bien y se complete un proyecto que ilusione otra vez al bético". En esta misma línea se manifestó Ceballos: "Ya sabemos cómo es la afición del Betis, que en lo malo y en lo bueno siempre está con nosotros. Este año le debemos algo y a partir de la temporada que viene tenemos que estar planificando desde el minuto uno para devolver la alegría que le hace falta".