Álex Alegría: "Queremos una buena despedida del Calderón y esperemos poder traernos los tres puntos"

El futbolista del Betis Álex Alegría ha pasado por la sala de prensa de la ciudad deportiva para analizar diferentes temas de la actualidad verdiblanca, confiando en sacar algo positivo en la última visita del Betis al Vicente Calderón: “Va a ser un partido complicado. El Atlético, este año, no está como en los anteriores, pero es un rival complicado que en su casa y recibe pocos goles. No obstante, esperamos traernos los tres puntos y que sea una despedida buena. El equipo está con muchas ganas y mucha ilusión para conseguir un buen resultado”.

En cuanto a su futuro, el atacante ha dejado claro que no se moverá en invierno: “Tuve algo, pero siempre he pensado en quedarme aquí”.

Otros temas que Álex Alegría ha tratado han sido los siguientes:

Victoria ante el Leganés: “Nos ha dado una fuerza muy grande porque necesitábamos esos tres puntos para dejar de mirar hacia abajo y mirar hacia arriba”.

Plano personal: “Ganar fue importante porque me dio confianza y así le puedo demostrar al entrenador que puedo ser un jugador importante”.

Más minutos sin Sanabria: “Es una pena jugar porque un compañero se lesione. Zozulya y yo luchamos por un puesto y nos dejamos la piel en los entrenamientos para tener minutos”.

Fuera de casa: “No estamos teniendo mucha suerte en traernos puntos, pero queremos traernos un resultado positivo de este campo, aunque sabemos que es difícil”.

Fichajes: “Nosotros pensamos en el domingo. Eso se lo dejamos al director deportivo”.

Mil béticos en el Calderón: “Están en todos lados. No me causa sorpresa. Siempre nos dan un plus de ánimo en todos los campos. Presión ninguna. Teniendo a nuestra gente con nosotros es mucho más fácil”.

Rubén Castro: “Me sorprende la inteligencia con la que se mueve dentro del área. La mínima que tiene va para dentro”.

Asistencia a Piccini: “Mi trabajo es jugar en equipo y si puedo ayudar dando asistencias mucho mejor”.