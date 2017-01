Alexis: "Haremos una buena segunda vuelta e intentaremos cumplir el objetivo"

Alexis Trujillo, secretario técnico del Real Betis y asistente de su entrenador, Víctor Sánchez, está convencido de que el equipo de Heliópolis afrontará con mejores resultado la segunda vuelta de la Liga. "Espero y creo que va a ir mejor", ha destacado.

En una entrevista a la televisión del club, Alexis ha dicho que el año pasado, en la primera vuelta, consiguieron 20 puntos y este año han sido 22 después de haber tenido un cambio de entrenador y muchas situaciones que no han sido las deseadas. "El equipo va en una línea ascendente. Está tratando de encontrar una buena identidad de juego y una buena personalidad en el mismo. Hemos mejorado el aspecto de los goles en contra", ha destacado.

El directivo bético cree que "el equipo sigue trabajando y que los jugadores se están involucrando con su presencia y su personalidad". "Soy optimista de que vamos a hacer una buena segunda vuelta e intentar cumplir el objetivo que se propuso desde el Club a los béticos de mejorar la posición clasificatoria del año pasado y al final poder estar todos contentos porque se cumple lo que se promete", ha apostado.

En cuanto all partido del próximo domingo ante el Barcelona, ha dicho que es el "mejor escaparate para que un jugador entregue el alma en el terreno de juego" y que, pese a su dificultad, "al final son once contra once".

Alexis afirmó que el Barcelona "no sólo es un hombre, son muchos" y, "si dices vamos a tapar a éste, el otro te desequilibra"; aunque "éste es el tipo de partidos que todos los jugadores quieren jugar" porque es "uno de los mejores equipos del mundo" y "encima en tu campo".

Conocedor de la importancia de estos partidos desde el campo y el banquillo, señaló que el cuerpo técnico intentará que los jugadores "sepan de la transcendencia" que tiene este encuentro "e intentar que todos se convenzan de que en el campo va a haber once contra once".

"Si las once voluntades tuyas son fuertes, van todas a lo mismo, seguro que será una piedra importante y difícil que pueden superar. Ahora, si no nos convencemos de eso y pensamos que es imposible, que no se puede ganar, entonces viene el problema", reflexionó el que fue centrocampista del Betis desde 1993 a 2000.