Alfonso, con el deseo de ver un crecimiento en Heliópolis

Uno de los futbolistas que mejor conoce en el Betis los derbis es Alfonso Pérez Muñoz. El madrileño llegó a disputar siete con la camiseta del cuadro verdiblanco (una victoria, cuatro empates y dos derrotas), y en una entrevista en Al Loro de Radio Marca comparó las situaciones tan diferentes por las que atraviesan los clubes sevillanos: "El Sevilla, en los últimos años, ha hecho bien las cosas. Hacen buenos fichajes y eso al final se refleja en el terreno de juego estando cada año en los puestos de cabeza. Las comparaciones son odiosas, pero el Sevilla ha hecho las cosas bien y ojalá en el futuro a nivel deportivo e institucional el Betis las haga igual de bien".

En este sentido, el jugador de Getafe se refirió a la espera que tienen los béticos por saber quién es el dueño del club, y así tener tranquilidad: "En estos últimos años el Betis ha tenido muchos problemas institucionales, problemas extradeportivos, de presidentes y demás. En lo deportivo se ha pasado por Segunda División y a fecha de hoy el equipo está ahí, pero lo que ocurre fuera extradeportivamente ya cansa mucho a la gente del Betis y quiere ya saber quién es el dueño del club".

Por último, Alfonso señaló que no se olvida de Sevilla: "Soy de Madrid y la tierra tira, pero la gente de allí me acogió muy bien durante ocho años. Me sentí como en casa y se puede decir que me he sentido igual de andaluz que madrileño".