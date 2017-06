El Betis de Salas, una visión distinta

La candidatura de Rafael Salas celebró ayer su asamblea informativa para dar a conocer los pilares básicos de su proyecto, con el objetivo de llevar a cabo una regeneración absoluta en todas las parcelas y contruir un equipo y una entidad distinta a la actual. Así lo expresó el ex consejero en su discurso inicial: "Lo que se ve en el campo es un reflejo del nivel institucional. Cómo esta plantilla pierde 4-0 con Las Palmas, Granada... y ¿no pasa nada? A los profesionales que hemos tenido se les ha entregado la llave sin tener ni idea de lo que es el Betis. La afición está harta de estar harta. De que le vendan una ilusión falsa, de que cada año le digan que vamos a poner el club donde se merece. Para eso hace falta saber qué es el Betis y transmitirlo al club".

Salas insistió en la necesidad de un cambio basado en el veneno bético: "Nos han vendido que la inestabilidad es la culpable de ver donde estamos y lo que da estabilidad es la parcela deportiva, ganar partidos. Nadie puede garantizar que el balón entre pero el equipo no se va a arrastrar. Para eso hay que saber dónde se está y el cargo que se ocupa y evitar el complejo que se tiene. Ya está bien de que seamos el pobrecito y el simpático. Tenemos que tener el equipo entre los siete primeros y si no se consigue que pase el siguiente". A continuación, Salas explicó el paquete de 13 medidas.

Las medidas de Salas

Rebaja de abonos. Reducción de los abonos en un 5% sobre la tarifa de la temporada 2016-17, respetando el 10% para las renovaciones. Así, el bético tendrá un 15% de rebaja. Se premiará la fidelidad con otro 5% para los que lleven más de cuatro años seguidos de carnet, con un total del 20% más barato.

Accionistas/socios. Se potenciará la actual Oficina de Atención al Béticos y se creará el Defensor del Bético, elegido por los socios.

Senado Bético/presidente de honor. El Senado Bético lo formarán 50 béticos que elegirán los socios y que contará con los abonados más antiguos, así como representantes de áreas como Economía, Derecho... El presidente de honor será elegido por el Senado Bético.

Peñas. El consejo contará con un peñista elegido por la Federación de Peñas.

Comité Deportivo. Será el máximo órgano deportivo del club y se encargará de definir la planificación deportiva.

Ojeadores: Se potenciará esta área con gente preparada.

Cantera. Dentro de 25 fichas habrá cinco de canteranos. El Betis B pasará otra vez a Betis Deportivo.

Adaptación del futbolista. Será un nuevo departamento para que el futbolista entienda la filosofía del club y su adaptación sea buena y rápida.

Apoyo institucional a primeros equipos. Miembros del consejo de administración acompañarán al primer equipo en actos y partidos. El presidente lo hará siempre.

Presencia institucional. Recuperar el sitio perdido en la LFP y la RFEF.

Escuelas de Fútbol. Se firmarán acuerdos estratégicos de colaboración con terceras instituciones tanto nacionales como internacionales para dar a conocer la marca Betis a nivel global.

Patrocinios. El Betis es uno de los cinco clubes de España con más aficionados, pero ello no se traduce en ingresos.

Fundación. Se le dará un impulso. En la actualidad está desatendida y casi sin actividad.

Alfonso y Valenzuela

Después de Salas, tomó la palabra Alfonso, que explicó el organigrama que tendría el club, con una comisión deportiva (cinco personas), un director de fútbol (primer equipo y filial) y a partir de ahí captación de ojeadores de ligas nacionales, internacionales, selecciones... Un seguimiento al futbolista para "equivocarnos lo menos posible", dijo el ex futbolista. "No vamos a entregar las llaves. Vamos a consensuar todas las cosas. Hay que cambiar la mentalidad derrotista. Queremos inculcar mentalidad ganadora".

Por último, Valenzuela -ovacionado por los asistentes- dio una lección de fútbol y beticismo, y explicó su idea sobre la cantera, desvelando que una de las medidas será la creación, de nuevo, del Betis C: "No entiendo un Betis sin canteranos. No me creí el Proyecto Heliópolis, otro engaño más. En el Betis de Copa y Champions había seis o siete canteranos en el equipo titular. Además, hay que tener en cuenta la rentabilidad económica, deportiva y social. No hace falta recordar la venta de Joaquín o Beñat. La imagen institucional es la marca Betis. La marca Betis es lo que te hace grande cuando ganas títulos, cuando tus jugadores se ponen la camiseta de España. Eso es engrandecer la marca Betis".