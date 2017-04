Víctor: "Tenemos una buena base"

El técnico del Betis, Víctor Sánchez del Amo, ha ofrecido la conferencia de prensa previa al duelo ante el Alavés en la que ha continuado defendiendo el crecimiento experimentado por su equipo, algo que confía en que se mantenga hasta el final de la Liga y que sirva para consolidar el proyecto del próximo año.

"El objetivo de la clasificación es quedar lo más arriba posible. Siempre salimos a ganar, juguemos en casa o fuera o sea cual sea el rival. Por encima de un número en la clasificación, creo que nadie va a salir a celebrar nada. Hay que tener claro que el objetivo del Betis es competir por Europa. Hay otros datos importantes aparte de la clasificación, porque el año pasado se quedó décimo y hubo una revolución en la plantilla con 16 fichajes. De cara a la próxima temporada no vamos a tener que hacer esa revolución, tenemos una buena base. El presupuesto habrá que dividirlo entre cinco o seis, no entre 16. Eso es muy importante para crecer en la regularidad”, manifestó el preparador bético, que sí se mostró satisfecho con el rendimiento del equipo: "Nosotros estamos contentos con el desempeño del equipo, está demostrando capacidad competitiva contra todos los rivales. Si miramos a la parte alta de la clasificación, hemos demostrado competir muy bien con todos ellos. En todos o hemos puntuado o hemos tenido opciones claras de puntuar. Eso nos hace ser optimistas. En la última jornada no sacamos puntos pero nos acercamos. El crecimiento es constante y nos permite estar cerca de la regularidad que buscamos".

El cuadro verdiblanco disputa mañana el duelo ante el Alavés en plena Feria, algo que no afectará al entrenador, como tampoco para los planes posteriores. "No nos altera nada. Tenemos máxima confianza en la profesionalidad en nuestros jugadores. En esta semana no varía nada, tenemos la misma rutina. Nuestros jugadores piensan en su trabajo. La plantilla no necesita pedir nada porque el cuerpo técnico tiene todo muy medido, tanto el trabajo como el descanso. La semana de Feria no varía nada. Esta semana, que empieza la Feria, queremos brindarle una victoria a la afición para que disfrute el doble", aseguró Víctor, que indicó que apenas ha estado una vez en el recinto ferial.

Cuestionado por el vídeo de la agresión de un ultra en Bilbao que se hizo viral en las redes, el entrenador verdiblanco lo desligó de la afición bética. "Yo no le pondría el calificativo de aficionado. En el fútbol no se le puede poner ese calificativo a una persona que hace eso. El Betis no tiene nada que ver con eso. Llevo toda la vida jugando al fútbol y la afición del Betis es querida en todos lados. Si es así, es porque ha hecho gala de su deportividad y buen ambiente siempre. Ojalá se pueda erradicar este tipo de cosas. Debemos plantearnos las soluciones para estos problemas", comentó el técnico, que finalizó sin aclarar algo sobre la lesión de Sanabria: "No tengo noticias. El cuerpo técnico no se ocupa de ese tipo de asuntos como su desplazamiento".