El Betis de Víctor, con el freno de mano

El empate del Betis ante el Valencia volvió a reflejar algunos aspectos clave que explican por qué a día de hoy sigue sin verse un salto de calidad en Heliópolis, como son la aportación del fondo de armario y la sensación de falta de valentía del equipo de Víctor Sánchez del Amo para dar un paso más en busca de la victoria. La entrada de hombres de refresco, como se comprobó ante los valencianistas, no supuso un plus en ataque y tampoco el cuadro verdiblanco varió su dibujo ni dio un paso adelante en busca de la victoria, algo que no es la primera vez que ocurre con el actual entrenador de los béticos.

Frente al cuadro de Voro, Víctor no agotó los cambios y la salida al campo de Sanabria y Jonas Martin no provocó una mejoría del Betis, pues fueron los de Mestalla los que llegaron más frescos al tramo final del partido ante un conjunto local que nota mucho cuando Ceballos y Rubén Pardo bajan un poco el nivel por el esfuerzo físico. Al paraguayo, lógico después de tanto tiempo parado, se lo vio con falta de chispa, pero el francés pasó desapercibido. Una situación similar que ya quedó demostrada en otros encuentros, como ante Atlético, Sporting y Barcelona. En el Vicente Calderón entraron de refresco Joaquín, Nahuel y Zozulya, y el Betis no sólo no dio un paso adelante en busca del empate, sino que acabó metido atrás por un Atlético que fue mejor en el tramo final del choque. Frente al Sporting, en el Benito Villamarín, Petros entró obligado por la lesión de Brasanac y después lo hicieron Álex Alegría y Nahuel, pero no se vio revulsivo alguno y el choque acabó en empate a cero, y ante el Barcelona entraron como sustitutos Rafa Navarro, Donk y Nahuel, con aquel fatídico error del argentino que permitió a los azulgrana conseguir la igualada.

45,5 %Empates. El porcentaje del preparador madrileño en su carrera en los banquillos

A expensas de la recuperación de Joaquín, con Donk casi listo, y con Felipe Gutiérrez con ganas de aportar más, las opciones para Víctor, cuando mira al banquillo, crecen, aunque a día de hoy la planificación deportiva, como están demostrando los resultados, no invita al optimismo a la hora de alcanzar el triste objetivo de quedar el décimo o algún peldaño más en la clasificación. De hecho, la idea en el Betis es enlazar varias victorias consecutivas para dar un salto en la tabla, pero los datos indican que, hasta el momento, el Betis es incapaz de ganar dos partidos seguidos. La racha en casa de tres partidos y cuatro empates maquilla el trabajo de Víctor, con una mejoría a medias debido al pobre bagaje logrado a domicilio (tres derrotas) y el fracaso de la Copa del Rey.

También es un dato positivo el hecho de haber frenado la sangría de goles en casa, mejorando las prestaciones defensivas, pero a la vez eso se refleja en ataque, pues la dependencia de Rubén Castro -muy injusto que reciba críticas- sigue siendo evidente. Los recursos ofensivos del Betis, en otro fallo en la planificación, son escasos -Zozulya intenta cerrar su salida, Álex Alegría está ofreciendo dos caras en su rendimiento, Sanabria debe aportar mucho más de lo que ha ofrecido por ahora, al margen de las lesiones, y Joaquín queda a expensas de su vuelta- pero se echa en falta en Heliópolis que en determinados momentos los de Víctor no hayan dado un paso al frente y no ser un equipo medroso, conformista, sin recurrir sólo a la falta de eficacia para justificar esa falta de valentía que en algunos partidos es necesaria para conseguir la victoria. Eso se refleja en los porcentajes de Víctor en su carrera como entrenador, con un 22,7 % de victorias, un 45,5 % de empates y un 31,8 % de derrotas, algo que se está evidenciado, por ahora, en su periplo como entrenador del Betis.

De hecho, el dibujo táctico más usado por el madrileño desde que llegó al equipo heliopolitano es el 5-3-2 y en alguna ocasión hasta ha jugado con cuatro centrales y dos carrileros, como ante el Athletic, con pocas variaciones tácticas a nivel ofensivo para arriesgar en el tramo final de algunos encuentros, como se pudo comprobar el pasado sábado ante el Valencia. Pese a la poca pólvora de los de Mestalla, el Betis llegó al tramo final del partido peor físicamente que su rival, sin que los cambios elevaran el nivel y jugando con tres centrales hasta el final de un partido donde se echó en falta algo más de arrojo por parte de un técnico que tiene la confianza plena de la cúpula dirigente y del director deportivo, que ya ha mostrado públicamente su deseo de empezar a planificar con él la próxima temporada.