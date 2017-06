José León acapara otra jornada de defensa a Lopera

El juicio contra Manuel Ruiz de Lopera vivió ayer una nueva sesión con las declaraciones de Manuel Gallego, Enrique Haro, José Luis Jiménez y, sobre todo, José León, que acaparó gran parte de la atención como figura muy vinculada al ex dirigente tanto en 1992 como en 2010, cuando se efectuó la venta a Luis Oliver.

"Antes de llegar a la sociedad anónima, Lopera tuvo que entrar por razones obvias. Galera lo hizo vicepresidente económico. Hacía falta muchísimo dinero, muchos avales, y en aquella fecha el único que se atrevió fue Lopera. En palabras de Galera, el Betis en aquellas fechas estaba en la más absoluta de las ruinas. Había deudas de 3.000 millones. El Betis no disponía de liquidez para nada. Nadie creía en aquellos años en el Betis, sólo había 500 millones en acciones y Lopera puso lo demás. Pero el Betis no podía garantizarle nada a Lopera. Estaba en la ruina y con el campo vendido. Era lógico que Lopera se garantizase de alguna forma su aportación al Betis y aquellos momentos nos pareció bien su contrato con Encadesa", señaló León, que fue más allá en su defensa a Lopera: "No puedo decirle nada a un hombre que pone el dinero, salva al Betis y nos lleva a la final de la Copa. Un señor que pone su dinero, salimos de la ruina y logramos éxitos. No sé si será buena o mala gestión, pero no puedo ponerle objeción alguna. Nunca se llevó un duro del Betis".

Hacía falta muchísimo dinero, muchos avales, y en aquella fecha sólo se atrevió Lopera"

"Se decía que Tegasa llevaba todo el tema de ingresos y gastos del Betis, para que el club no tuviera pérdidas. Todos veíamos que don Manuel era el responsable de las cuentas y todos lo dábamos por bueno. No era consciente de que pudiera tener alguna responsabilidad por la gestión de Lopera al frente del Betis", había expuesto con anterioridad Gallego, consejero con Lopera hasta 2006.

"Si la obra se paraba, Tegasa tenía una indemnización de más de 1.100 millones de pesetas. La obra se paralizó porque no había fondos para seguir afrontando los pagos. Y la obra la paralizó el propio Manuel Ruiz de Lopera", señaló Enrique Haro sobre la construcción del Villamarín. Mañana continuará el juicio con la declaración de, entre otros, Manuel Castaño.