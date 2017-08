Maciá, cerca del olvido

Pezzella, convocado con la 'Fiore'

Después de haber realizado toda la pretemporada con el Betis, Germán Pezzella llegó a la Fiorentina en forma y preparado para comenzar la campaña en la Serie A, que ayer dio sus primeros pasos. Tal es así que el técnico viola, Stefano Pioli, decidió incluir al zaguero argentino en la lista de convocados para el encuentro inaugural que la Fiorentina jugará en el Giuseppe Meazza ante el Inter hoy a las 20:45. No se prevé que el ex jugador verdiblanco sea parte del once inicial en Milán, aunque, dependiendo de cómo vaya el encuentro, sí podría disponer de sus primeros minutos como jugador del equipo de Florencia. Precisamente, uno de los futbolistas que Pioli no incluyó entre los llamados para el encuentro inaugural de la temporada fue Matías Fernández. El chileno fue vinculado durante algunas fases del verano a la entidad verdiblanca, ya que en la Fiorentina no tiene sitio.