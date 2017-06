Mirada puesta en Heliópolis

Los movimientos en el Betis no sólo se suceden en cuanto a la llegada de futbolistas, sino también a la posibilidad de que puedan salir este verano jugadores del actual plantel. En este sentido, uno de los que mejor cartel tiene en el conjunto verdiblanco es Durmisi, cuyo compañero de selección Yussuf Poulsen, que actualmente milita en las filas del RB Leipzig -acabó segundo en la Bundesliga-, desveló al diario danés Politiken que su actual club está siguiendo al lateral del cuadro heliopolitano, junto a Dolberg, el punta del Ajax: "Nuestro director deportivo, Ralf Rangnick, y los ojeadores del Leipzig siguen a diferentes futbolistas extranjeros y cuando me preguntan sobre los daneses les cuento cómo están jugando. Saben que Durmisi podría entrar perfectamente en nuestro once y Dolberg es un gran talento".

No obstante, Durmisi -tiene una cláusula de 20 millones de euros- se muestra tranquilo con respecto a su futuro, como reconoció a otro medio de su país, Bold.tk: "Soy feliz donde estoy y lo más normal es que me quede aquí al menos otro año. Si alguien es capaz de pagar la cláusula habrá que verlo. Vine de Dinamarca a ayudar a un club grande como el Betis, y creo que lo he conseguido".

Además, el veloz lateral zurdo se refirió a Quique Setién, técnico del que conoce su estilo de juego tras haberse enfrentado este año a él en los dos partidos ante Las Palmas: "No es la primera vez que voy a cambiar de técnico, así que sabré manejarlo. Setién viene de Las Palmas, donde han jugado un buen fútbol, así que creo que encaja muy bien conmigo. Juega al fútbol de verdad, desde la parte de atrás".

Diferente a la de Durmisi es la situación de Petros. Los movimientos en torno a la posible salida del centrocampista al Sao Paulo siguen vigentes, como reconoció su agente, Fernando García, en declaraciones recogidas por el portal estadao.com.br. "El Sao Paulo hizo una consulta y está continuando las conversaciones, existe la posibilidad, es una negociación viable", explicó el representante del jugador del cuadro verdiblanco, que indicó que incluso manifestó que no ve con malos las ojos la posible vuelta de Petros al campeonato de su país. "Es un tipo muy tranquilo, vamos a esperar las conclusiones de este tema", afirmó Fernando García, que también aseguró que Petros no tendrá problemas por haber pasado por el Corinthians, uno de los máximos rivales del Sao Paulo: "Él es profesional".

Por último, el empresario brasileño destacó el buen papel que su representado ha realizado, según él, en el centro del campo del equipo bético: "El año pasado jugó de segundo volante, pero este año fue primer volante, es un jugador versátil, moderno, que se adapta muy bien". Así, atendiendo a las declaraciones de Fernando García, el futuro de Petros no está garantizado del todo en el Betis, aunque el Sao Paulo ha empezado a tantear otras opciones, además del actual medio centro del cuadro verdiblanco. Es el caso de Sandro, centrocampista defensivo que actualmente milita en las filas del Antalyaspor, siendo en el Tottenham donde ofreció su mejor versión.

Movimientos en torno a un Betis donde Lorenzo Serra Ferrer, como vicepresidente deportivo, está muy pendiente de todo lo relacionado a la confección de la plantilla para la próxima temporada, en cuanto a la llegada de futbolistas, tras el fichaje de Sergio León, y de las salidas.