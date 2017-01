Movimientos al ralentí en el mercado bético

El entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo, ya ha dejado claro en sus últimas comparecencias públicas que desea un centrocampista y un central, pero de momento no se ha producido ninguna incorporación ni tampoco alguna salida más que permita elevar la cantidad a invertir, lo que provoca que opciones de la dirección deportiva se compliquen.

El último caso es el de Jaroslaw Jach, central polaco del Zaglebie Lubin, cuyo presidente, Robert Sadowski, confirmó ayer, en el medio polaco Gazeta Wroclawka, el interés verdiblanco en un jugador al que tasa en una cifra, a día de hoy, muy difícil de alcanzar por la entidad heliopolitana: "El Betis está interesado, pero no voy a revelar lo cerca o lo lejos que está de ser transferido. Nunca de nuestra parte ha salido publicada la cantidad por la que estaríamos dispuestos a traspasar al jugador. No tenemos intención de hacer una promoción de Navidad, pues sabemos lo mucho que vale como jugador y la proyección que tiene en esa posición. Jarek no va a dejarnos por un millón de euros, porque tiene un valor superior".

Un caso parecido es el de Muniesa, por el que el Stoke City solicita 3,5 millones por el traspaso -el Betis lo quiere cedido-, sin olvidar otras opciones como la del georgiano Kashia y la de otro polaco, Piotr Celeban. De hecho, el medio rumano Digisport publicó ayer que el Steaua de Bucarest ha intentado ficharlo y el Slask Wroclaw le ha pedido 250.000 euros, la misma cantidad que habría solicitado al Betis por este central (31 años y 1,80) que acaba contrato en junio. Por otro lado, según Le Parisien, el Betis está interesado en la cesión de Augustin, atacante de 19 años del PSG que puede jugar en punta o en las bandas y que también estaría en la órbita del Hertha de Berlín y del Sporting de Portugal.