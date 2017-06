Salas y la vía Castaño

"Manuel Castaño va a conocer el proyecto como el resto de béticos. Si a partir de hoy, como accionista de referencia, se quiere reunir conmigo, lo haré como lo voy a hacer con peñas y demás. Si luego valora el votar a favor será cosa suya", ha manifestado Rafael Salas, cabeza visible de Arriba Betis Campéon, en las numerosas comparecencias públicas que ha realizado a lo largo de la carrera electoral que sigue habiendo de cara a la Junta de Accionistas del 29 junio. Y según ha podido saber este diario, el pasado jueves se produjo la primera toma de contacto entre el candidato a la presidencia de la entidad de Heliópolis y el abogado -tiene un paquete accionarial de un 4,5%-, que se mostró receptivo a escuchar su proyecto, aunque en estos momentos medita qué decisión tomar a la espera de una reunión definitiva a finales de esta semana, en la que conocerá más detalles de la idea de Betis que tiene Salas. Así, el adalid de Arriba Betis Campeón, como viene realizando en sus visitas a las peñas, le explicará a Castaño su programa, pero, tal y como ha dejado claro en más de una ocasión, sin entrar en ningún tipo de negociación.

De esta manera, Salas sigue dando pasos en firme de cara a una junta en la que sigue teniendo depositadas muchas esperanzas, sintiéndose cada día muy fuerte y más convencido de que el cambio que urge al Betis en todos sus estamentos es posible. "Estamos dando por descontado que voy a perder y tengo conocimiento interno de dentro del club de que están más nerviosos que yo. Yo no tengo miedo a perder y ellos sí. Este acuerdo viene acelerado por la posibilidad de que pierdan unas elecciones. Nosotros manejamos, contando con el señor Castaño, un 12,5-13% y ellos exactamente lo mismo. El censo electoral es de un 34% y, como no sabemos las abstenciones, con un 15% se puede ganar. El objetivo de ellos era enfriar la Junta, hacer que la gente dude. Se les está volviendo en contra su objetivo. Va a haber muchísimas abstenciones de gente que ya no cree en nada. Por las cuentas que manejamos estamos en un 50-50", declaró recientemente Salas en Onda Capital, reflejando su convencimiento en las posibilidades que tiene de cara a seguir ganando apoyos en los diez días que faltan para la junta, que entiende el ex consejero verdiblanco que, finalmente, se celebrará: "Entiendo que no va a haber pacto, aunque no estoy en un papel de jugador activo en ese acuerdo. Son tantos los flecos que quedan que entiendo que no va a ser posible cerrarlo antes del 29 de junio".

De hecho, a lo largo de esta semana, Salas anunciará los nombres de tres personas que formarían parte de su consejo, además de seguir trabajando para poder llegar a acuerdos con otros futbolistas, de forma paralela a las negociaciones con Mariano, para que recalen en el Betis en el caso de salir victorioso en la junta. Mientras tanto, otras fuentes consultadas por este diario, confían en que, finalmente, pueda llegarse a un acuerdo entre el Betis, Manuel Ruiz de Lopera, Luis Oliver y las plataformas LJB y PNB, pues a día de hoy BxV se mantiene firme en su postura de llegar hasta el final en un juicio que hoy tiene prevista una nueva sesión a partir de las 9:30.