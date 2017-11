Setién: "Feddal tiene un problema más serio del que pensábamos"

Quique Setién, entrenador del Betis, ha ofrecido su conferencia de prensa en la que ha confirmado que a partir de ahora será el portavoz del club para informar de las lesiones del primer equipo, entre las que se encuentra la de Feddal. "Está teniendo un problema más serio del que pensábamos en un principio. Es una lesión que cuando se agudiza hay que parar un tiempo", ha indicado el técnico sobre el hispano-marroquí, que será baja ante el Eibar.

Parón: "Se hace eterno no competir. Te sientas ayer y hoy a ver cómo juegan los demás y pierdes la noción del tiempo… Estamos acostumbrados a competir semanalmente y esto trastoca los hábitos. Hemos metido en la cabeza de los jugadores que tenemos un partido importantísimo. Hay que darle un carácter serio, tenemos la posibilidad de ganar allí y hacer un buen partido. Hemos tratado de poner mucha atención y mucha intensidad en los entrenamientos para afrontar este partido en Éibar como se merece".

Eibar: "En ningún momento he pensado que la situación del Eibar nos pueda favorecer. Es un equipo siempre competitivo, que te exige muchísimo… Jugar en su campo te obliga a dar lo mejor. Espero al mejor Eibar de los últimos años. Un equipo que te presiona mucho y genera problemas con el balón. Puede estar un poco peor porque los números no salen, pero lo que veo en los partidos no se refleja en la clasificación".

Goles en contra: "Hemos tenido más de 40 minutos de vídeo en los que hemos analizado hoy acciones que tenemos que corregir. En algunos casos hay falta de concentración importantes. En otros, hay errores. No es una cuestión de actitud el hecho de que te hagan goles, es una cuestión de atención. A nivel general el equipo tiene que tener más consistencia. Se tiende a confundir el hecho de que si nos gusta el balón nos desentendemos de otros aspectos del juego. Hay que insistir en el trabajo".

Lesiones: "Hemos cambiado algunas cosas. Todas las informaciones de las lesiones las recibiréis de mí en las ruedas de prensa. No vamos a estar todo el día hablando de problemas menores que no tienen importancia y se dimensional de una manera innecesaria".