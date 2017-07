Setién y el deseo de fichajes para Alemania

No ha levantado la voz Quique Setién desde su llegada al club verdiblanco e incluso elogió todas las facilidades que le ha otorgado el club en su primera comparecencia, pero al técnico cántabro le gustaría contar con los refuerzos previstos para la medular para la gira alemana. El centro del campo es un pilar básico en el sistema de Setién, de ahí que éste, que entiende que el club apure por las primeras opciones, desee contar cuanto antes con esos fichajes.

Ayer, el vicepresidente deportivo, Lorenzo Serra Ferrer, informó al técnico del estado de las negociaciones. Los nombres de Javi García, Mario Pasalic, Sergio Canales, Gastón Ramírez o Carlos Vela, entre otros, están encima de la mesa, aunque cada uno con sus complicaciones.

Los tres primeros estarían encantados de recalar en Heliópolis, pero sus clubes tienen, por ahora, otros planes que no cuadran con los verdiblancos. El Zenit no cede en sus pretensiones de traspasar a Javi García por una alta cantidad, mientras que el Chelsea, que hoy finaliza su gira asiática, pretende renovar a Pasalic antes de cederlo y con el Spartak también apretando por esta opción. Con Canales también radica en el precio fijado por la Real, lejos del pretendido por el Betis, mientras que el futuro de Carlos Vela no está claro.

"Estamos en ese momento de varias alternativas abiertas y muy pronto tendremos esas poquitas incorporaciones que nos faltan para rematar esa plantilla que nos dará ese salto que nos hace falta", dijo Catalán.