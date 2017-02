Víctor: “Es una oportunidad histórica y vamos a salir a por el partido”

El entrenador del Betis, Víctor Sánchez del Amo, podrá contar con Dani Ceballos para el derbi, después de que el utrerano se ejercitara con normalidad con el resto de compañeros en la última sesión preparatoria. “Está en la convocatoria. Ha entrenado con normalidad. Contamos con él para el partido de mañana. El proceso es positivo, ha entrenado con el resto de compañeros. Hemos hecho lo que hubiéramos hecho en cualquier otro partido. Sobra que dé explicaciones sobre su rendimiento, mentalidad ganadora y carácter”, ha indicado el madrileño, que encara con ganas e ilusión la cita ante el Sevilla: “Los datos lo que hacen es motivarnos. El rival ya te motiva, al margen de la clasificación. Dos aficiones que son rivales. No necesitas mirar a los datos para buscar motivación. Es una oportunidad fantástica de revertir la situación y ganar en nuestro estadio. Estamos con las pilas a tope. No miramos a los datos. Hace poco mirábamos al partido del Barcelona y decíamos lo mismo. Es una oportunidad y vamos salir a por el partido. Merecimos la victoria. Ahora más, porque enfrente tenemos a nuestro máximo rival. Tenemos una oportunidad de darle una alegría a nuestra afición”.

Otros temas que ha tratado Víctor son los siguientes:

Planteamiento del Betis: “En estos partidos casi hay que medir el exceso de motivación para que no te lleve a sobrexcitación. Partido de máxima intensidad, máxima disputa. Vamos a ir a por el Sevilla desde un primer momento como en el partido ante el Barcelona. Será un partido tremendamente disputado”.

La afición: “Yo lo que tengo es ilusión, no temor. ¿Por qué tener miedo y no ilusión? No tememos nada de nuestra afición, ellos son partícipes de los resultados en casa. Esperamos cambiar esos empates por victorias. La grada siempre nos ha ayudado”.

Horas previas: “Las vivo con máxima ilusión. Es una oportunidad histórica, tantos años sin que nuestra afición pueda ganar al máximo rival. Es una oportunidad histórica y con esa ilusión la afrontamos”.

Derbis en la etapa en el Sevilla: “No me he parado a pensar en cómo preparamos aquel derbi en aquel momento. No me acuerdo ni de la estadística. No miro atrás para hacer una comparación de situaciones emocionales. Sólo nos interesa cómo lo encaramos ahora”.

Plan B si el Sevilla se adelanta: “Esperemos que no pase, trataremos de evitarlo. Si pasa eso, el partido sigue y hay que levantarse. Hemos tenido un buen ejemplo el fin de semana anterior que nos ha servido de aprendizaje”.

Partido para jugadores de peso: “Para nosotros son importantes todos los jugadores. Luego unos tiene más influencia el juego, pero para nosotros la importancia está en el grupo, que todos estén al máximo nivel. Para mí, la clave del partido es entender bien los momentos que se den en el juego para tomar las decisiones correctas”.

Rubén Castro: “El caso de los delanteros hablamos con todos. No queremos que haya una dependencia de Rubén, pero desdramatizamos la situación, estamos generando ocasiones y con la calidad que tenemos de delanteros el gol llegará”.

¿Marcará el derbi lo que resta de temporada?: “El partido marca lo que es el partido. Quedan muchas jornadas en adelante para lograr el objetivo que queremos, que es recortar posiciones. No tiene nada que ver la aceptación de este partido con ese objetivo. La temporada está en curso”.

Rectificación: “Cuando ayer hice ese comentario de que hay gente que siente los colores que quiere que perdamos ha podido generar confusión. No hablo de gente, hablo de afición y no hay que confundir ese comentario para nuestra afición. Fue un lapsus. Hablé desde mi experiencia. En tres meses te vas enterando de cosas. Yo lo que deseo es que la situación del club se normalice para tener estabilidad y eso favorezca el rendimiento deportivo”.