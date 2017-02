El amor propio de Pezzella y el pique sano con Mercado

El sentir del vestuario del Betis con respecto a la afición camina en una única dirección: darle a ésta antes que pedirle. Primero fue Antonio Adán el que lo manifestó el pasado miércoles, y ayer hizo lo propio Germán Pezzella en la interesante rueda de prensa que ofreció tras el entrenamiento matinal. "Pedir no podemos pedirles nada. Nosotros tenemos que preocuparnos por demostrar en el campo de juego lo que nosotros pretendemos. Queremos ser protagonistas en un partido muy importante y que la gente se vea reflejada en un partido como el derbi lo que nosotros demostramos dentro del campo. Nosotros no podemos pedir nada. Éstos son partidos que se sienten de manera diferente y hay que ser conscientes de ello", indicó el central.

Además, el futbolista argentino tiró de orgullo al ser cuestionado sobre la diferencia a nivel deportivo que existe entre el Betis y el Sevilla, de cara al partido de mañana: "Creo que cada uno tiene amor propio por sí mismo, por sus colores y por lo que hace. No me interesa lo que digan de los puntos o de los equipos. Son partidos que uno quiere ganar más allá de la circunstancia que sea. Va en la motivación que cada uno tiene por esto, por jugar y por conseguir cosas grandes". Por último, y como anécdota curiosa, Pezzella desveló la buena relación que mantiene con el jugador del Sevilla Mercado, con quien coincidió en las filas de River Plate y con el que volverá a verse las caras en otro duelo de rivalidad sevillana. "Tengo una muy buena relación con él. Siempre ha tenido a lo largo de su carrera momentos que lo han marcado, que podemos denominar de suerte. Obviamente hablamos mucho, nos vemos. Pero son partidos que están de la otra vereda y todo eso se deja de lado. No le atiendo al teléfono. Hablamos seguido y nos vemos. Hace un par de meses que nos venimos pinchando un poquito", bromeó el zaguero bético con su ex compañero en las filas millonarias.